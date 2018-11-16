Битва на море: как Украина и Россия воевали за Азов

Россия может принять меры для защиты своих моряков в Азовском море, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. На такой шаг российские власти вынуждает недружественная позиция Украины, которая задержала 15 судов за заход в порты Крыма.

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«Безусловно, ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», — подчеркнул Песков, также назвавший действия России на Азовском море законными.

Задержанные суда находятся в портах Мариуполя и Бердянска. Если верить украинской стороне, в поле зрения пограничников находятся около 940 «судов-нарушителей».

Конфликт двух стран резко обострился после ареста и последующего изъятия Украиной российского сейнера «Норд», команда которого много месяцев удерживалась на территории этой страны и лишь недавно была обменена на украинских моряков.

Напряженность между Россией и Украиной из-за незакрепленного юридически правового статуса Азовского моря периодически возникала еще в 1990-е годы. Несмотря на мелководность бассейна, торгово-промышленное судоходство набирало темпы в позднесоветский период и не прекратилось с распадом страны. Довольно выгодным был рыбный промысел. До 1991 года пространство Азовского моря находилось под суверенитетом СССР. Правовой режим, работа портов, рыбная ловля и добыча полезных ресурсов, доступ иностранных торговых, пассажирских и военных кораблей регулировались советским законодательством, которое по понятным причинам не предусматривало деления Азова на территориальные воды, открытое море и так далее.

С ликвидацией СССР Азовское море превратилось из внутреннего в международное. При разделе между Россией и Украиной советского материального наследства и проведения государственных границ в этом регионе гораздо больше внимания уделялось Черному морю. Проблемой Азовского же фактически начали заниматься лишь годы спустя. Существовало две концепции: оставить все, как есть, и пользоваться морем «на условиях устных договоренностей» или же разграничить территориальные воды, экономические зоны и континентальный шельф согласно принципам Конвенции ООН по морскому праву, которая была подписана в 1982 году и устанавливала четкие критерии морского пространства.

Правда, в этом случае России и Украине пришлось бы добровольно отказаться от значительной части акватории, общая площадь которой составляет 39 тыс. км².

В 1990-е годы Украина призывала Россию к установлению государственной границы в Азовском море и Керченском проливе. Москва предлагала договориться о совместном использовании водных пространств и совместном управлении всеми видами деятельности путем заключения межведомственных и межправительственных соглашений. Согласно тогдашней позиции Кремля, возникновение пограничного и таможенного контроля привнесло бы дополнительные неудобства в использование моря обеими странами. Одновременно украинцы отмечали затруднения в фиксировании многочисленных фактов нарушения установленного порядка торговыми судами.

Неразбериха приводила к мелким конфликтам. Один из таких эпизодов описывало в 1998 году издание «Зеркало недели».

«Не вполне логичными выглядят некоторые действия субъектов хозяйствования России в Керченском проливе. Так, 1 апреля 1997 года морская администрация портов Темрюк и Кавказ в одностороннем порядке объявила морской территорией порта Кавказ две трети фарватера №50 и весь фарватер №52, которые находятся в водах Украины. Имеет место смешение компетенции и деятельности служб двух государств по регулированию движения судов по каналу, что приводит к путанице и нарушению общепринятых норм обеспечения безопасности мореплавания, создает предпосылки к навигационным происшествиям в проливе», — сообщал еженедельник.

Случались и другие ЧП. Например, 3 июля 1998 года российский морской буксир «Меркурий» сел на мель из-за того, что его капитана ввел в заблуждение нештатный буй, установленный неким неизвестным субъектом «без разрешения государственной гидрографической службы Украины на мелководье в украинской части Керченского пролива».

Отсутствие границы также не позволяло эффективно проводить судебно-арбитражные мероприятия при возникновении спорных ситуаций.

Необходимость срочного заключения соглашения о статусе Азовского моря отмечал в 2002 году президент Ассоциации международного морского права Анатолий Колодкин. По его мнению, решение должно было быть найдено на основе статей 122 и 123 Конвенции ООН по морскому праву, в которых говорилось о замкнутых и полузамкнутых морях. В следующем году Россия предлагала поделить дно и недра Азовского моря, а воду оставить общей. Украину такая перспектива не устраивала.

Как сказано в книге «Коса Тузла и стратегические интересы России» Александра Травникова, Россия придерживалась договоренности февраля 1998 года между президентами Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным о том, что «Азовское море находится в общем пользовании Украины и России, поэтому контроль за навигацией тоже осуществляется совместными усилиями».

В конце 2003-го российско-украинские отношения резко обострились из-за споров по поводу принадлежности острова Тузла в Керченском проливе, к которому Россия начала строить дамбу, воспроизводившую существовавшую ранее косу. После встречи Кучмы и Владимира Путина работы были прекращены. Украина сохранила право в одностороннем порядке взимать плату за проход кораблей по каналу между Тузлой и Крымом: это было расценено в стране как большая победа.

События вокруг Тузлы, к которым едва не были привлечены военные, побудили страны все-таки подготовить документ, регламентирующий принципы использования водного пространства.

24 декабря 2003 года в Керчи был подписан Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

При его разработке, как было указано в тексте, стороны руководствовались «отношениями дружбы и сотрудничества между народами, исторически сложившимися братскими узами между ними», а также положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной от 31 мая 1997 года и Договора о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003-го.

«Исходя из необходимости сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, используемого в интересах России и Украины и будучи убеждены в том, что все вопросы должны решаться мирными средствами», стороны договаривались о разграничении Азовского моря линией государственной границы. Торговые и военные корабли обеих стран, согласно документу, пользовались свободой судоходства.