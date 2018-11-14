«Не могу пойти на это»: почему Ельцин запрещал хоронить Ленина

Тело Владимира Ленина в ближайшем будущем может быть убрано из Мавзолея и заменено на восковую или резино-полимерную копию, «чтобы не нарушать сложившегося порядка и традиции». С соответствующей инициативой к правительству обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, призвавший создать специальную комиссию для окончательного решения вопроса. По мнению парламентария, тело вождя революции нужно захоронить к 100-летию его смерти в 2024 году.

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«К положительным последствиям этого шага можно отнести значительную бюджетную экономию, которая образуется от завершения проведения дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в текущем состоянии», — подчеркнул Петров, слова которого приводит RT.

В руководстве КПРФ уже окрестили идею депутата «бредовой», «провокационной» и «бессовестной», за которую ее автору «должно быть стыдно». Лидер партии Геннадий Зюганов назвал Петрова «законченным мерзавцем, абсолютно нечистоплотным в моральном плане». По его мнению, высказанному в эфире радиостанции «Говорит Москва», «Ленин захоронен в соответствии с национальными традициями и православными обычаями».

Зюганову регулярно приходится защищать тело Ленина от различных политических деятелей.

Так, в декабре прошлого года коммунист призвал «гробокопателей и мерзавцев» отстать от Красной площади и красного некрополя, который КПРФ «никогда не даст разрушить».

Мавзолей подвергался критике и атакам с момента появления самого первого, временного деревянного здания в середине 1920-х. В своем современном виде гробница Ленина была возведена к октябрю 1930 года. Мавзолею довелось пережить нападения вандалов и противников коммунистического строя, забрасывание тела различными предметами, поджоги и даже взрывы бомб в 1967 и 1973 годах. О недопустимости нахождения тела Ленина на главной площади страны писала эмигрантская пресса.

Впервые вопрос о похоронах Ленина был поднят еще до его смерти. Осенью 1923 года, когда здоровье лидера значительно ухудшилось и стало понятно, что жить ему осталось недолго, забальзамировать тело после кончины предложил Иосиф Сталин. Категорически против такой инициативы выступали Лев Троцкий и Николай Бухарин.

Сторонники переноса или полного закрытия Мавзолея внутри страны заметно активизировались еще до распада СССР в годы перестройки. Утверждалось, что тело настоящего Ленина не пережило эвакуацию в Тюмень в 1941 году, а в Мавзолее на самом деле лежит двойник или кукла. Одним из первых о необходимости захоронить останки председателя первого советского правительства публично заявил в апреле 1989 года режиссер Марк Захаров, называвший Ленина «государственным преступником».

Аналогичного мнения придерживался «архитектор» преобразований в позднем Союзе Александр Яковлев. .

В сентябре 1991 года популистскую попытку организовать похороны революционера на Волковском кладбище в Ленинграде рядом с могилой его матери Марии Ульяновой предпринял мэр этого города Анатолий Собчак, поддержанный московским коллегой Гавриилом Поповым. В своих мемуарах инициатор впоследствии вспоминал, что искал поддержки патриарха Алексия II и Бориса Ельцина, однако президент каждый раз отказывался выпустить соответствующий указ, повторяя: «Я не могу сейчас пойти на это».

«Многие из политиков и государственных деятелей, с которыми я говорил на эту тему, отвечали, что нужно подождать, пока не вымрет все поколение заядлых коммунистов, тогда наконец и Ленин найдет свое успокоение», — сетовал Собчак.

Начинание активно продвигалось в демократических СМИ, но быстро сошло на нет после организации в том же месяце комитета «В защиту Ленина», члены которого устраивали пикеты и несли дежурства у Мавзолея.

На федеральном уровне тема вновь была поднята после разгона Верховного Совета в начале октября 1993 года. Уже через несколько дней после расстрела Белого дома из танков столичный градоначальник Юрий Лужков обратился к Ельцину с просьбой «решить вопрос о перезахоронении тела Ленина и свыше 400 человек, покоящихся у Кремлевской стены». Однако глава государства опять отклонил идею. В ответ на петицию Лужкова президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов предложил забрать Мавзолей с Лениным в Элисту.

Позже, в последний год своего пребывания в президентском кресле Ельцин высказывался о лежащем в мавзолее Ленине как об «историческом символе нашего прошлого», отмечая при этом, что «не по-христиански выставлять тело давно умершего человека напоказ». Ельцинскую линию по данному вопросу продолжил Владимир Путин, о чем впервые заявил как президент в 2001 году.

Последовательной сторонницей выноса тела с Красной площади была правозащитница Валерия Новодворская, называвшая Ленина «талантливым монстром».

22 апреля 1994 года, в 124-годовщину рождения Ильича она вместе с шестью активистами пикетировала Мавзолей под лозунгом «Похороним дело и тело Ленина». Долго протестовать демократам не дали: всех участников быстро задержали за нарушение порядка. Новодворская обвинила милиционеров в воскрешении сталинских методов и пригрозила судом.

В декабре 2000 года стремление поскорее вынести тело Ленина объединило политических оппонентов из СПС и ЛДПР: партия Бориса Немцова предложила создать на базе Мавзолея «мемориальный комплекс в память жертв политических потрясений ХХ века и захоронить гражданина В. И. Ульянова», а партия Владимира Жириновского полностью поддержала эту задумку. Бессменный лидер ЛДПР выступает с требованием похоронить Ленина до сих пор, чем злит коммунистов. Очередная попытка внести в Госдуму законопроект была произведена либерал-демократами в апреле прошлого года.

С новой остротой споры разгорелись в октябре 2005 года после перезахоронения в некрополе Донского монастыря останков лидера Белого движения генерала Антона Деникина и философа Ивана Ильина (первый воевал с Лениным, второй в 1922 году был выслан по приказу Ильича из РСФСР на «Философском пароходе»). Выступивший на торжественно-траурной церемонии режиссер Никита Михалков объявил следующим шагом «предание земле Ленина».

В свою очередь, Зюганов называл похороны Деникина «политическим фарсом», выражая сомнения по поводу того, что сам генерал хотел вернуться на родину таким образом.

В последние годы за похороны Ленина высказывались бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак, глава Чечни Рамзан Кадыров, министр культуры Владимир Мединский, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев и многие другие политические и общественные деятели страны.