Кресло, куртка и диссертация: пожитки Хокинга ушли с молотка

Старая инвалидная коляска Стивена Хокинга была продана на аукционе Christie's в Лондоне за $390 тыс., покупатель предпочел сохранить анонимность. Об этом сообщается на сайте аукциона.

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Сумма, за которую была куплена коляска, превысила предполагаемую специалистами Christie's выручку в 15 раз. Всего с молотка ушло 22 принадлежавших Хокингу предмета, а общая сумма, полученная за них, составила около $1,8 млн — в семь раз больше, чем ожидалось.

«Результаты этого замечательного аукциона, в котором приняли участие более чем 400 участников из 30 разных стран, демонстрируют огромное восхищение и любовь, которые Стивен Хокинг вызывал у людей по всему миру»,

— делится Томас Венинг, глава отдела книг и рукописей аукциона.

Хокинг пользовался красным инвалидным креслом в 1980-1990-е годы, пока еще мог управлять им руками. Также купивший его участник торгов отдал более $760 за диссертацию Хокинга «Свойства расширяющихся вселенных» 1965 года с подписью «Эта диссертация — моя оригинальная работа» о происхождении времени и пространства — в два раза больше, чем ожидалось.

Вырученные деньги пойдут в фонд Стивена Хокинга и британской Ассоциации болезни двигательных нейронов.

Также за $52 тыс. ушла с молотка черная летная куртка ученого, в которой он появляется в документальном сериале «Любимые места Стивена Хокинга», вышедшем на экраны в 2016 году. Копия книги «Краткая история времени», которую Хокинг «подписал» отпечатком пальца, была продана за $90 тыс. От нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов было выручено за тексты различных научных работ физика, его фотопортрет, а также сценарий одной из серий мультсериала «Симпсоны», в которой появлялся Хокинг.

Одним из лотов стало приглашение Хокинга на вечеринку путешественников во времени. Он разместил его на следующий день после самой вечеринки, которую в итоге посетил только он сам.

«Кстати сказать, у меня есть экспериментальное доказательство того, что путешествие во времени невозможно, — рассказывал потом ученый. — Как-то раз я устроил вечеринку для путешественников во времени.

Я отправил приглашения на следующий день. Я сидел там долго, очень долго, и ждал. Но никто не пришел».

Помимо вещей Хокинга, участниками электронных торгов были предложены письма и печатные копии научных работ трех других знаменитых ученых: Исаака Ньютона (1642 - 1727), Чарльза Дарвина (1809 - 1882) и Альберта Эйнштейна (1879 - 1955).

Хокинг скончался у себя дома в Кембридже на 77-м году жизни в марте 2018 года. Он родился родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Окончил Оксфордский университет в 1962 году. В возрасте 21 года молодому человеку был поставлен серьезный диагноз — боковой амиотрофический склероз (болезнь Шарко или болезнь Лу Герига), из-за которого много десятилетий он был прикован к электрическому креслу.

Несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг сумел защитить докторскую диссертацию и стать Лукасовским профессором в Кембриджском университете.

Хокинг внес весомый вклад в развитие современной космологии и создание в 1975 году теории, описывающей испарение черных дыр. Процесс этот получил именное название — излучение Хокинга. Заключается он в том, что если вблизи горизонта событий черной дыры рождается пара частиц,

то одна из них может покинуть ее пределы, за счет чего масса черной дыры постепенно уменьшается.

Уже позднее Хокинг стал известен своей активностью в области популяризации науки, в частности, после выхода в 1988 году его книги «Краткая история времени». Книга была распродана с тиражом 10 млн экземпляров и переведена на 20 языков. После нее последовали и другие бестселлеры: «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке».

Став известным популяризатором науки, Хокинг продолжал активную жизнь, несмотря на тяжелую болезнь и неспособность говорить. Он часто путешествовал по миру, встречался с лидерами стран, посещал Антарктиду и остров Пасхи,

испытывал невесомость на борту специального самолета и даже подумывал о полете в космос.

В последние годы ученый путешествовал меньше, однако продолжал высказываться по актуальным научным и политическим проблемам человечества. Он выступал по темам здравоохранения, экологии, будущего человеческой цивилизации.