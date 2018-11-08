«Русские нас спасли»: за что во Франции пристыдили Макрона

Профессор Франко-германского института европейских исследований университета Сержи-Понтуаз Эдуар Юссон подверг критике заявление президента страны Эммануэля Макрона о создании независимой от США общеевропейской армии. По мнению историка, глава государства явно обозначил общего врага – Россию. Такой подход в корне несправедлив, считает Юссон, поскольку именно благодаря России «французская республика продолжает существовать».

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Возмущение специалиста также вызвало место, в котором Макрон решил выступить с речью – Верден, где во время Первой мировой войны произошла одна из самых кровопролитных битв в истории – так называемая Верденская мясорубка, унесшая жизни более 700 тыс. французских и германских солдат. Юссон выразил полное непонимание того факта, почему «кровожадное» заявление прозвучало именно тогда, когда власти Франции пообещали посвятить все мероприятия в честь 100-летия окончания войны исключительно мирным темам.

«Лейтмотив высказываний Макрона такой: «Мы решили создать всеевропейскую армию перед угрозой в лице России, которая стоит на наших границах».

Здесь не имеют значения слова президента о желании диалога с русскими по вопросам безопасности. Посыл Макрона был сделан всего за несколько дней до приезда Владимира Путина в Париж», — написал Юссон в своей колонке на портале Atlantico.

Какими бы ни были претензии к современной России, в эти дни необходимо вспоминать о том, что сближает две страны, убежден профессор. В тексте он указывает, что «без героической борьбы и огромных потерь царской армии осенью 1914 года, оттянувшей на себя значительные силы неприятеля, немцы бы раздавили французские войска».

«Разве сейчас не самое время воздать должное погибшим русским солдатам? Русские дважды спасли нашу республиканскую систему в XX веке, потеряв пять миллионов гражданских и военных в 1914-1917 годах и 27 млн в 1941-1945 годах. Такую цену отдали Российская империя и Советский Союз за защиту свободы в Европе. Мы тщетно ждали красивого жеста от Западной Европы для России в 1989-1990 годах. Ни один немецкий канцлер не ездил в Москву, чтобы символизировать примирение как Конрад Аденауэр и Шарль де Голль в Реймсском соборе в 1962-м, никто не брался с ними за руки, как Гельмут Коль и Франсуа Миттеран в 1984-м, а Вилли Брандт не преклонял колени перед жертвами, как в Варшаве».

По словам Юссона, «даже если кто-то решил ненавидеть всех правителей России, в течение этих десяти дней стоит думать прежде всего о народах».

Общее число безвозвратных потерь России в Первой мировой войне существенно различается в разных источниках. Так, по данным Генштаба по состоянию на начало октября 1917 года, количество убитых и пропавших без вести равнялось 775 369 чел. (после захвата власти большевиками Россия продолжала вести пассивные боевые действия отдельными частями еще на протяжении полугода и, следовательно, несла новые потери).

Центральное статистическое управление СССР ограничивало список потерь 855 268 военными. Позднее, в канун Второй мировой, эта цифра выросла до 1,3 млн. В западных и эмигрантских расчетах потери составляли 1,7 млн. Современная оценка – 1,8-2,3 млн солдат и офицеров без учета гражданских лиц.

Последний остававшийся в живых ветеран Первой мировой Клод Стэнли Чулз, служивший в британском ВМФ, скончался в Австралии 5 мая 2011 года в возрасте 110 лет. Последний известный российский ветеран Михаил Кричевский ушел из жизни 26 декабря 2008-го в Донецке на 112-м году.

В Вердене Макрон не назвал Россию вражеской стороной прямым текстом, но при этом подчеркнул, что «в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в киберпространство». Здесь явно угадывается намек на Россию, поскольку уже в нескольких крупных скандалах фигурировали российские хакеры.

«Сегодня мы видим участившиеся попытки вмешаться в наше киберпространство и нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться!» — констатировал президент Франции.

Ранее Макрон сорвал полноформатную встречу Путина с Дональдом Трампом на полях памятных мероприятий в Париже. Принимающая сторона не захотела, чтобы ажиотаж вокруг саммита лидеров России и США отвлекал внимание от главной повестки, всецело посвященной столетию Первой мировой. Поэтому поговорить Путину и Трампу удастся лишь на общем ланче.