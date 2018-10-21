Пацифист или «торговец смертью»: кем был Альфред Нобель

185 лет назад в семье неудачливого бизнесмена и талантливого изобретателя Эммануила Нобеля родился третий сын Альфред, вошедший в историю как учредитель самой престижной международной премии. Часть жизни химика была неразрывно связана с Россией, а именно с Санкт-Петербургом, где на ниве производства взрывчатых веществ трудился его отец. В российской столице Нобель-старший оказался вынужденно: спасался от кредиторов и маячившей на горизонте тюрьмы после неудачных попыток организовать строительный бизнес.

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Имея серьезные знания в области архитектуры, шведский эмигрант пришелся ко двору в Северной Пальмире, где постоянно что-то строилось и возводилось. Параллельно Эммануил Нобель добился вхождения в российское подданство и прославился в качестве производителя оружия и взрывчатки. Продукция в оптовых объемах поставлялась для Русской императорской армии. А флотское командование охотно закупало морские мины и паровые машины для кораблей. Нобелю-старшему нравилось на новом месте. Обладая коммерческой жилкой, он видел здесь неисчерпаемые возможности для успешного бизнеса.

«Если сыновья мои столкуются и продолжат начатое мною предприятие, полагаю, с Божьей помощью им не придется думать о куске хлеба, поскольку в России дел невпроворот»,

— рассуждал он.

Заказы особенно увеличились с началом Крымской войны, однако ее кошмарный для России исход ударил и по компании Нобеля. После смерти Николая I сотрудничество резко пошло на убыль. И все же именно продукция шведской компании не в последнюю очередь уберегла Россию от полного разгрома. Нобелевские мины, к производству которых приложил руку уже и Альфред, остановили продвижение английско-французской эскадры на Кронштадт и Ораниенбаум.

Нобель-младший провел в Петербурге отроческие годы, внимательно наблюдая за деятельностью отца. Затем по рекомендации русского химика Николая Зинина он уехал на обучение в Европу и Америку. Будущий магнат любил историю, свободно владел пятью языками, но писать предпочитал на английском. Вновь очутившись на берегах Невы уже сформировавшимся специалистом, Нобель активно включился в участие в семейном деле.

После возвращения на родину вместе с отцом Альфред сосредоточился на изучении свойств и создании взрывчатых веществ. За свою жизнь ученый запатентовал свыше 350 изобретений.

Среди них – динамит, бездымный порох баллистит и детонатор, благодаря которому стало возможно управлять взрывом.

К концу жизни Нобель превратился в одного из богатейших людей планеты. Он имел доли в более чем 70 заводах, постоянно развивал и приумножал свою империю, не обходил стороной зарождавшийся тогда нефтяной промысел.

Ради возможности свободно осуществлять свои эксперименты Альфред был готов на все. Иногда приходилось переступать границы морали. В 1864 году на фабрике под Стокгольмом произошел мощный взрыв в сарае, где химик проводил опыты по приготовлению нитроглицерина. ЧП унесло жизни трех рабочих и младшего брата изобретателя Эмиля. Чтобы обезопасить себя от возможного запрета властей на продолжение работ, уцелевшие Нобели решили скрыть факт гибели родственника. Полицейским было объявлено, что в момент взрыва в сарае находились только наемные сотрудники, которые, к тому же, грубо пренебрегли инструкцией. Обман был раскрыт лишь годы спустя.

Альфред Нобель долго шел к мировому признанию. После случившегося ему все-таки пришлось столкнуться с ограничениями местной администрации, а также безденежьем и болезнью отца, которого после гибели младшего сына сразил инсульт (последние годы жизни Эммануил Нобель провел прикованным к кровати).

Возвышению химика, перенявшего от родителя некоторые качества предпринимателя, помогло глобальное развитие технологий и инженерной мысли, конкретно – строительство туннелей в горах для проведения железных дорог и телеграфных линей, обустройство шахт для добычи полезных ископаемых. Твердые породы требовалось взрывать, причем самым передовым методом. Тогда-то и пригодились в полной мере знания и умения семьи Нобелей.

Вместе с родственниками и деловыми партнерами Альфред организовал первое в мире предприятие по промышленному производству нитроглицерина.

За восемь лет в Европе было построено 17 заводов по изготовлению динамита, которое взлетело с 11 тонн в 1867 году до 3120 т в 1874-м. Гражданская война в США также способствовала процветанию «взрывчатой империи».

Спрос на взрывчатку порождал конкуренцию и провоцировал новые преграды. Так, в 1869-м году власти Великобритании запретили изготовление, ввоз, продажу и транспортировку нитроглицерина на своей территории. Появлению такого закона способствовал работавший в этой же сфере химик Фредерик Август Абель, воспользовавшийся близостью к королевскому двору. К слову, именно он в паре с Джеймсом Дьюаром двадцатью годами позднее изобрел кордит – более совершенный, нежели баллистит, тип бездымного пороха.

Посвятив свою жизнь взрывчатке, Альфред Нобель, тем не менее, оставался убежденным пацифистом. Согласно его философии, наличие у противников равноценного оружия обязано заставить их прекратить конфликт. Когда люди увидят ужасающие последствия взрывов, они полностью расхотят воевать, наивно предполагал химик.

Огромным потрясением для шведа стал ошибочно напечатанный в газетах в 1888 году некролог. Журналисты перепутали Альфреда с его братом и наследником отцовского дела в Петербурге Людвигом. Будучи уверенной в кончине «динамитного короля», европейская пресса упражнялась в острословии.

Нобеля обвиняли в обогащении на войне, называя «торговцем смертью» и «миллионером на крови».

До крайности разочарованный реакцией СМИ, он посвятил остаток жизни улучшению собственной репутации. Принципиальным решением стало изменение текста завещания. Отныне изобретатель распоряжался передать все свое состояние после смерти в фонд, который был должен ежегодно распределять часть средств в виде премий тем, кто в течение предыдущего года «принес наибольшую пользу человечеству», то есть, сделал наиболее важное открытие или изобретение.

Так родилась легендарная Нобелевская премия. Изначально, следуя завещанию автора, она присуждалась в пяти номинациях (физика, химия, медицина, литература, содействие установлению мира). С 1969 года по инициативе Банка Швеции добавилась категория за достижения в области экономики. Сегодня размер премии составляет примерно $1,1 млн.