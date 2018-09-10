«Некого и расстрелять»: как Троцкий брал Казань

Сто лет назад состоялись события, коренным образом повлиявшие на ход отечественной истории. После упорных боев Красная армия отбила у белых Казань: это стало первой успешной операцией большевистских сил на Восточном фронте Гражданской войны. Захват контроля над важнейшим очагом сопротивления подготовил плацдарм для дальнейшего наступления. В Казани красные впервые твердо уверовали в возможность итоговой победы.

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Схватка за крупнейший промышленный, торговый и культурный центр Поволжья продолжалась в общей сложности больше месяца. Красным войскам противостояла Народная армия Комитета членов Всероссийского учредительного собрания (КОМУЧ) – формирование белых под руководством первого в стране антибольшевистского правительства, организованного из перебравшихся в Самару депутатов, которые отказались признать разгон УС 6 января 1918 года.

Казань перешла в руки белогвардейцев в результате штурма 1-7 августа.

Во многом операция стала личной инициативой одного из командиров Народной армии Владимира Каппеля.

Он настаивал на необходимости двигаться на северо-запад, занять крупные города, а затем идти на Москву, в то время как военное руководство в Самаре было согласно лишь на демонстрацию силы против Казани.

С первых же своих боев на службе у КОМУЧа Каппель показал редкий полководческий дар. Практически постоянно действуя против превосходящих сил красных, выполнял задачи благодаря искусным маневрам.

Летом 1918-го Каппель последовательно взял Сызрань и Симбирск. Его талант по-своему ценили и большевики, обещавшие за голову «маленького Наполеона» кругленькую сумму.

«Приверженец старого, монархического строя, несомненный участник контрреволюционного заговора», — такую характеристику давали Каппелю во вражеском лагере.

Сам подполковник, правда, считал назначенную цену слишком низкой…

В первые месяцы после революции в Казани развернулись массовые гонения на дворян и интеллигенцию. Как вспоминал в эмиграции участник казанской тайной офицерской организации Федор Мейбом, в ходе первых боев за город примкнувший к Каппелю, в Казани шли массовые аресты и расстрелы, в результате чего почти все его родственники оказались в тюрьме.

«Мы все горели нетерпением первый раз вступить в открытый бой с красной бандой, и чем скорее, тем лучше», — рассказывал Мейбом о тех событиях.

Взятие Казани стоило войскам Каппеля потери 25 человек, зато способствовало успеху Ижевско-Воткинского восстания рабочих и вызвало настоящую панику у большевиков, которые разом лишались Поволжья и выходов к Сибири. Пока красные в спешном порядке перебрасывали на ключевой участок фронта свои лучшие силы, ежедневно пополнявшиеся за счет принудительной мобилизации, Каппель раздумывал над планом похода на Нижний Новгород и далее на Москву.

Однако смелым намерениям так и не суждено было сбыться. Казань осталась самой западной точкой, куда удалось добраться белым войскам. На какое-то время здесь завязались самые ожесточенные бои, оттесняя южное и северное направления на второй план. По мнению ряда исследователей эпохи, на руку красным сыграла нерешительность высшего командования Народной армии, которое не стремилось развивать наступление по замыслам Каппеля, а хотело лишь закрепить занятые позиции.

Подполковник тщетно призывал использовать растерянное состояние и объективные слабости сил противника. К его большому разочарованию, КОМУЧ отказывался даже слушать о коалиции с казаками и тех перспективах, которые может открыть движение на запад. Ключевую роль казанских событий в Гражданской войне позже отмечал в своих воспоминаниях Лев Троцкий.

«За потерей Казани наступала бы очередь Нижнего. Оттуда открывался почти беспрепятственный путь на Москву», — писал он.

Как бы то ни было, отказ от активных действий со стороны белых позволил красным прийти в себя. В качестве мер по исправлению ситуации был создан Реввоенсовет – единый орган управления армиями под председательством Троцкого, официально узаконивались расстрелы в «дисциплинарных» целях. Возврат Казани стал для Совнаркома задачей номер один. На ее выполнение были отряжены 5-я армия и группа 2-й армии РККА при поддержке Волжской военной флотилии. Общее командование осуществлял лично наркомвоен Троцкий, первым делом казнивший несколько собственных солдат в качестве показательной меры.

15 тысячам красноармейцев в осажденном городе противостояли лишь шесть тысяч белогвардейцев. Среди них – четыре тыс. каппелевцев, измотанных прерыванием наступления на Симбирск 1-й армии Михаила Тухачевского.

Силы Народной армии были почти полностью исчерпаны. Гарнизон защитников, начиная с 5 сентября, постоянно редел в результате артобстрелов с Волги и господствующих высот, а также после бомбардировок с воздуха и высадки десанта. О контратакующих вылазках речь уже не шла.

Отстоять Казань не получилось. Утром 10 сентября уцелевшие белогвардейцы начали организованную эвакуацию. Вместе с войском ушли «классово чуждые» большевикам жители города.

«Казань была оставлена нами, измученными, немногочисленными ее защитниками», — печально констатировал в своих мемуарах член военного штаба КОМУЧа Владимир Лебедев.

В два часа дня Красная армия торжественно вошла в опустевший город. Оставшиеся представители интеллигенции и духовенства подверглись беспощадному террору.

За драматичными событиями внимательно следил из Горок восстанавливавшийся после ранений на заводе Михельсона Владимир Ленин. Председатель правительства телеграфировал на фронт Троцкому о том, что «выздоровление идет прекрасно», и выражал уверенность, что «подавление казанских чехов и белогвардейцев, а равно поддерживающих их кулаков будет образцово-беспощадным».

«По-моему, нельзя жалеть города… Ибо необходимо беспощадное истребление, раз только верно, что Казань в железном кольце», — писал Ильич в день большой победы.

С одобрения главы Совнаркома значительным разрушениям подвергся ансамбль казанского Кремля и многие другие здания – в том числе, представлявшие собой архитектурную ценность.

«Казань пуста. Ни одного попа, ни монаха, ни буржуя. Некого и расстрелять. Вынесено всего шесть смертных приговоров», — с явным сожалениям сообщали советским гражданам «Известия».

После случившейся бойни Троцкого принялись изображать на карикатурах, восходящим на груду черепов.

На следующий день красные заняли Симбирск. Предыдущие достижения Каппеля оказались бесполезными. Лишь несколькими месяцами позднее, после свержения власти КОМУЧа, он получит в начальники своего полного единомышленника – Александра Колчака, который объявит себя Верховным правителем России. Однако братоубийственная борьба вскоре переместится в Сибирь. Шанс на укоренение в европейской части страны был упущен белыми в начале сентября 1918 года.