Новая проблема на Восточном: под космодромом найдены пустоты

В российской космической отрасли выявлена новая проблема – и снова на новом космодроме Восточный. Как выяснили СМИ, недавно построенный стартовый комплекс для ракет «Союз» нуждается в ремонте из-за возникших пустот под башней обслуживания.

«Под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на Восточном в грунте появились пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию»,

- сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Сообщается также, что оценка состояния старта проводилась еще в июле.

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Подтверждением факта образования пустот стало размещение тендера на проведение ремонтных работ, появившегося пятого сентября на сайте госзакупок от лица ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) — генерального подрядчика по строительству объектов космодрома Восточный.

В размещенной документации речь идет о «выполнении работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания сооружения 1 Стартового комплекса РН «Союз-2» на космодроме «Восточный».

Работы по ликвидации пустот будет выполнять ООО «Адонис», зарегистрированное в Благовещенске. Стоимость работ – 4,6 миллиона рублей.

Информация о недоделках на новом космодроме всплыла спустя лишь несколько дней после визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на Восточный. На прошлой неделе Рогозин, многократно бывавший на строящемся космодроме в качестве вице-премьера, впервые приехал туда в должности главы «Роскосмоса».

В ходе этой поездки Рогозин объявил о начале строительства стартового комплекса для тяжелой ракеты «Ангара».

Ранее дирекция космодрома Восточный заказала строительство стартовой инфраструктуры под ракету «Ангара». На эти цели планируется направить почти 39 миллиардов рублей. На космодроме Рогозин встречался и с и.о. гендиректора ЦЭНКИ Андреем Охлопковым, было ли доложено главе «Роскосмоса» о пустотах – не известно.

В ходе визита было объявлено, что первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъёмности с космодрома Восточный запланирован на 2025 год.

Павел Котляр/«Газета.Ru» Туалет с выгребной ямой, снятый журналистом «Газеты.Ru» у путей мобильной башни обслуживания в апреле 2016 года

Указ о строительстве первого гражданского космодрома был подписан Владимиром Путиным 6 ноября 2007 года, в 2011 году начато техническое и эскизное проектирование. На май 2016 года стоимость построенных объектов составила 84 млрд рублей, в общей сложности стоимость строительства оценивается в 100 млрд рублей. Строительство космоброма сопровождалось громкими коррупционными сканадалами, рабочие, привлеченные к работе из разных регионов России многочисленными подрядчиками, не раз жаловались на невыплаты заплат.

Пока с космодрома «Восточный» были осуществлены три пуска ракет «Союз». Третий пуск с аппаратами «Канопус-В» №3 и №4 состоялся 1 февраля этого года.

Аварийным стал второй пуск «Союза» 28 ноября 2017 года.

Тогда ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1, а также 18 малых космических аппаратов, в т. ч. «Бауманец-2» и 17 спутников зарубежных партнеров из Германии, Канады, Норвегии, США, Швеции и Японии.

Выводы комиссии совпали с высказывавшимися ранее предположениями о том, что причиной аварии стал первый запуск «Фрегата» с нового космодрома и ошибки, закравшиеся в алгоритм выведения.

Дыра в «Союзе»

На этой неделе «Роскосмос» обещал обнародовать результаты расследования комиссии, призванной выяснить причины появления дыры в борту российского пилотируемого корабля «Союз», из-за которой 30 августа на МКС произошла утечка воздуха. Изначально высказывались предположения о том, что причиной возникновения отверстия стал микрометеорит, однако вскоре стало ясно, что дыра была просверелена кем-то изнутри корабля.

Сразу несколько источников в космической отрасли сообщили, что брак был допущен при сборке корабля на РКК «Энергия», где случайно или намеренно просверленное отверстие было наспех заклеено клеем, который в космосе высох и отвалился, обнажив отверстие. В настоящее время на РКК «Энергия» ведется расследование и поиск возможного бракодела.