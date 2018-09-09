«Я ничего в этом не понимаю»: как Ким Ир Сен создавал КНДР

70 лет назад в советской зоне оккупации была образована Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Формирование правительства и провозглашение государства стало ответом на появление чуть раньше, 15 августа 1948 года, проамериканской Республики Кореи в южной части полуострова.

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Из-за политических игр СССР и США, не сумевших договориться о существовании единой страны, корейский народ оказался разделен неприступной границей.

В условиях острой необходимости обустраивать послевоенную планету сверхдержавам было не до Кореи: эта проблема казалась слишком локальной по меркам стоявших вызовов. В сущности, детально заниматься поиском оптимальных решений просто не стали. А сами корейцы жаждали независимости.

Фоторепортаж: Без баллистических ракет: Ким Чен Ын отметил 70-летие КНДР __is_photorep_included11956597: 1

В лидеры северян выдвинулся успешный командир партизанских отрядов Ким Ир Сен, зарекомендовавший себя в боях с японцами. По совместным операциям его хорошо знали советские офицеры. Еще до Второй мировой Ким Ир Сен состоял в антияпонском подполье, сражался с колонизаторами на стороне китайских партизан, налаживал связи с Коминтерном.

По возрасту и статусу он не слишком подходил на роль вождя нации. Однако был готов без обсуждений выполнять требования Москвы.

В советской армии Ким имел звание капитана – высшее среди всех корейцев, состоявших на службе в СССР.

Изначально он планировался лишь на мост министра обороны, но в итоге был выдвинут в председатели Временного Народного Комитета Северной Кореи, на смену которому пришло Верховное народное собрание — высший законодательный и представительный орган, функционирующий по сей день. Сам товарищ Ким, что любопытно, пытался противиться уходу из армии во власть.

«Я хочу полк, потом — дивизию, а это-то зачем? Ничего я не понимаю и заниматься этим не хочу», — сетовал он.

Но советские представители настаивали именно на его кандидатуре. Так началось возвышение бывшего партизана: впоследствии оно привело к беспрецедентному культу личности, превысившему, пожалуй, даже уровень восхваления Иосифа Сталина в СССР.

Ким Ир Сен — конспиративное прозвище борца, дословно означающее Восходящее Солнце. Его настоящее имя — Ким Сон Чжу. Оно, впрочем, давно и безнадежно забыто.

Правящей силой с самого начала была и остается Трудовая партия Кореи. Ким Ир Сен встал в ее главе в 1949 году, бессменно возглавляя корейских коммунистов вплоть до своей смерти в 1994-м. День основания партии, 10 октября 1945-го, является в КНДР крупным государственным праздником.

В идеологическом плане северные корейцы на протяжении всех 70 лет существования своего государства придерживаются концепции чучхе. Разработанные лично товарищем Кимом идеи предусматривают опору исключительно на собственные силы. В целом сохраняя верность коммунистическому движению, вождь нации считал важным равноудалиться от влияния СССР и Китая, оставаясь при этом их союзником в борьбе с западным капитализмом.

Ким Ир Сен быстро пришел к успеху. КНДР вступила в клуб самых закрытых и таинственных стран мира. Во второй половине XX века лишь ведомая Энвером Ходжой Албания могла поспорить за этот статус с Северной Кореей.

Менее чем через два года после провозглашения независимости Корейский полуостров заполыхал пожарами страшной войны, жертвами которой стали около 1,3 млн корейцев. События активно поддерживались «кукловодами»: США и Великобританией со стороны южан, а также Китаем и СССР от лагеря северян.

Война закрепила размежевание страны. На долгие годы два осколка погрузились во взаимную ненависть, презрение и недоверие. История Кореи в XX веке преисполнена драматизма. Так, на юге до сих пор с содроганием вспоминают колониальный период 1910-1945 годов с сопровождавшими его зверствами японцев и насильственной японизацией.

КНДР — тоже больная тема для южнокорейских политиков и простых граждан. Например, в провинции Канвондо автору не удалось «раскрутить» на откровенный разговор ни одного из почти десятка опрошенных. Все ссылались на противоречивые чувства по отношению к соседям.

«Это слишком больно обсуждать», — объясняли они.

В Южной Корее усиленно вещают пропагандистские каналы: с экранов не сходит угрюмый, но решительный товарищ Ким Чен Ын, внук основателя государства. Вот он с пламенной речью выступает на съезде партии, теперь занят осмотром городской инфраструктуры, контролирует посевные работы. Картинка неизменно снабжается закадровыми комментариями. Даже не зная корейского языка, легко догадаться по тону: диктор буквально заведен своим рассказом, для него эта работа — много большее, чем просто зачитывание текста по бумажке. Посыл очевиден: все, что происходит «по ту сторону», — плохо и подлежит осуждению.

Кстати, принятое в других странах наименование Северная Корея в самой КНДР под строгим запретом. Северяне требуют величать свою страну только Демократической республикой, — и никак иначе. Показательна гневная тирада, которую главный тренер тамошней футбольной сборной Ким Джун Хун адресовал кому-то из иностранных журналистов на пресс-конференции во время чемпионата мира – 2010.

«Северная Корея? Я не знаю такой страны! Вы точно обратились по адресу?!» — бушевал он.

Вообще футбол остается любимой темой для троллинга северных корейцев. После того самого ЧМ в ЮАР мировая пресса всерьез писала о том, что наставника Кима и всех его игроков из-за проваленной миссии (проиграли три матча и не вышли из группы) сослали на рудники — тяжелым трудом искупать провинность. Западные любители «жареного» и примкнувшие к ним японцы массово купились и на еще более нелепый ролик, якобы перехваченный с телевидения КНДР:

понеся заслуженное наказание, сборная восстает из пепла, громит одного соперника за другим и выигрывает титул чемпиона мира в 2014 году…

Северная Корея настолько закрыта, что информация «оттуда» добывается по крупицам. В последнее время ситуация, правда, меняется. Товарищ Ким встречается с мировыми лидерами, открыто заявляет о курсе на сближение если не с Западом, то хотя бы с Южной Кореей. В сегодняшнюю КНДР можно попасть в качестве туриста. Стоят такие путевки недешево, — но они есть.