Марс атакует: «велик шанс, что марсоход это не переживет»

Сильнейшая пылевая буря, бушующая в настоящее время на Марсе, поставила под угрозу американский марсоход Opportunity, который вот уже 15 лет бороздит просторы соседней планеты. Об этом накануне объявили в NASA.
Как сообщили специалисты агентства, в связи с тем, что буря подняла в атмосферу огромное количество пыли, на планете наступила «темная, нескончаемая ночь», из-за чего марсоход лишился своего главного источника питания –
электричества, вырабатываемого его солнечными батареями.
Из-за этого ровер, который в настоящее время находится в Долине настойчивости, автоматически вошел в режим энергосбережения, и будет находиться в нем до восстановления освещенности. «Мы озабочены, но мы надеемся, что буря прояснится, и ровер начнет связываться с нами», — заявил накануне Джон Каллас, руководитель миссии.
12 июня инженеры NASA попытались связаться с марсоходом, но это сделать не удалось.
Так мало энергии у марсохода не было никогда – ученые предполагают, что напряжение в его бортовой сети упало ниже 24 вольт. Впрочем, нечто подобное аппарат уже переживал в 2007 году, однако нынешняя буря несравненно сильнее, сообщают ученые, кроме того, она началась гораздо быстрее, почти полностью заблокировав солнечные лучи на поверхности планеты.
Если в 2007 году оптическая толщина (толща, как говорят астрономы — величина, которая характеризует ослабление света), составляла 5,5 до нынешние показатели достигают 10,8.
Еще 2 июня этот показатель составлял 0,6, что нормально для этого времени года, и солнечные панели марсохода вырабатывали 645 ватт мощности. Однако уже к 10 июня он вырос до 10,8, и мощность упала до 22 ватт.
«Это полная темнота на Марсе», — пояснил Каллас.
«Скорость, с которой буря росла и распространялась по планете, беспрецедентна», — считает Джим Уотцин, директор программы исследования Марса NASA. Шторм, который наблюдается сейчас на планете, начался еще 30 мая, он распространился на четверть поверхности Марса и сейчас покрывает площадь, равную территории Северной Америки и Южной Америки вместе взятых – порядка 35 миллионов квадратных километров.
В спящем режиме марсоход отключает большинство из своих функций, рабочим остаются только внутренние часы, которые заставляют время от времени бортовой компьютер загружаться и проверять уровень заряда батарей. Однако и в этом режиме для аккумуляторов ровера может оказаться опасным падение температуры, ведь для поддержания их температуры используются специальные нагреватели. Несмотря на это, в NASA сохраняют оптимизм, поскольку на планете недавно началась весна и температура не будет опускаться до низких отметок.
По последним данным температура ровера составляла -29 градусов Цельсия.
«Исходя из того, что ровер остается в достаточном тепле, и наши предсказания говорят, что так будет продолжаться, мы можем ждать любое количество дней, — считает Каллас. – Мы приближаемся к лету, так что мы даже не прошли самое теплое время года». К тому же, уверяют ученые, сама пыльная буря мешает резким скачкам температуры, кроме того, поднятая в атмосферу пыль поглощает солнечные лучи, нагревая окружающую среду.
Вторая опасность состоит в разряде аккумуляторов ниже уровня, необходимого для питания внутренних часов. Такая ситуация потребует «более сложного восстановления», уверен Каллас, но и эта процедура может быть осуществлена.
Последний раз инженеры NASA получали сигнал от ровера в прошлое воскресенье. Учитывая количество пыли, поднятой сейчас над местом работу марсохода, ученые не надеются, что он сможет «ожить» в ближайшие не сколько дней. Однако внутри NASA звучат и более пессимистичные опасения. «Марсоход Opportunity застрял в середине сильнейшей бури, что мы видели на Марсе.
Поэтому велик шанс, что он не переживет пылевой бури», — сказал Джонатан Ролл, сотрудник штаб-квартиры NASA.
Буря оказала влияние и на работу другого американского марсохода – Curiosity – который работает в кратере Гейла, и тоже заметил внижение прозрачности атмосферы. Однако это мало влияет на его работоспособность, так как в качестве источника энергии он использует не солнечные батареи, а радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ).