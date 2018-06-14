Марс атакует: «велик шанс, что марсоход это не переживет»

Сильнейшая пылевая буря, бушующая в настоящее время на Марсе, поставила под угрозу американский марсоход Opportunity, который вот уже 15 лет бороздит просторы соседней планеты. Об этом накануне объявили в NASA.

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Как сообщили специалисты агентства, в связи с тем, что буря подняла в атмосферу огромное количество пыли, на планете наступила «темная, нескончаемая ночь», из-за чего марсоход лишился своего главного источника питания –

электричества, вырабатываемого его солнечными батареями.

Из-за этого ровер, который в настоящее время находится в Долине настойчивости, автоматически вошел в режим энергосбережения, и будет находиться в нем до восстановления освещенности. «Мы озабочены, но мы надеемся, что буря прояснится, и ровер начнет связываться с нами», — заявил накануне Джон Каллас, руководитель миссии.

12 июня инженеры NASA попытались связаться с марсоходом, но это сделать не удалось.

Так мало энергии у марсохода не было никогда – ученые предполагают, что напряжение в его бортовой сети упало ниже 24 вольт. Впрочем, нечто подобное аппарат уже переживал в 2007 году, однако нынешняя буря несравненно сильнее, сообщают ученые, кроме того, она началась гораздо быстрее, почти полностью заблокировав солнечные лучи на поверхности планеты.

The Martian dust storm blotting out the sun above Opportunity has continued to intensify. It blankets a quarter of the planet. All rover subsystems are off, except a mission clock, programmed to wake the computer to check power levels. Full status report: https://t.co/VwuuPwEpPA pic.twitter.com/rQvHDsxuQj — Spirit and Oppy (@MarsRovers) June 13, 2018

Если в 2007 году оптическая толщина (толща, как говорят астрономы — величина, которая характеризует ослабление света), составляла 5,5 до нынешние показатели достигают 10,8.

Еще 2 июня этот показатель составлял 0,6, что нормально для этого времени года, и солнечные панели марсохода вырабатывали 645 ватт мощности. Однако уже к 10 июня он вырос до 10,8, и мощность упала до 22 ватт.

«Это полная темнота на Марсе», — пояснил Каллас.

«Скорость, с которой буря росла и распространялась по планете, беспрецедентна», — считает Джим Уотцин, директор программы исследования Марса NASA. Шторм, который наблюдается сейчас на планете, начался еще 30 мая, он распространился на четверть поверхности Марса и сейчас покрывает площадь, равную территории Северной Америки и Южной Америки вместе взятых – порядка 35 миллионов квадратных километров.

В спящем режиме марсоход отключает большинство из своих функций, рабочим остаются только внутренние часы, которые заставляют время от времени бортовой компьютер загружаться и проверять уровень заряда батарей. Однако и в этом режиме для аккумуляторов ровера может оказаться опасным падение температуры, ведь для поддержания их температуры используются специальные нагреватели. Несмотря на это, в NASA сохраняют оптимизм, поскольку на планете недавно началась весна и температура не будет опускаться до низких отметок.

По последним данным температура ровера составляла -29 градусов Цельсия.

«Исходя из того, что ровер остается в достаточном тепле, и наши предсказания говорят, что так будет продолжаться, мы можем ждать любое количество дней, — считает Каллас. – Мы приближаемся к лету, так что мы даже не прошли самое теплое время года». К тому же, уверяют ученые, сама пыльная буря мешает резким скачкам температуры, кроме того, поднятая в атмосферу пыль поглощает солнечные лучи, нагревая окружающую среду.

Вторая опасность состоит в разряде аккумуляторов ниже уровня, необходимого для питания внутренних часов. Такая ситуация потребует «более сложного восстановления», уверен Каллас, но и эта процедура может быть осуществлена.

Последний раз инженеры NASA получали сигнал от ровера в прошлое воскресенье. Учитывая количество пыли, поднятой сейчас над местом работу марсохода, ученые не надеются, что он сможет «ожить» в ближайшие не сколько дней. Однако внутри NASA звучат и более пессимистичные опасения. «Марсоход Opportunity застрял в середине сильнейшей бури, что мы видели на Марсе.

Поэтому велик шанс, что он не переживет пылевой бури», — сказал Джонатан Ролл, сотрудник штаб-квартиры NASA.

Буря оказала влияние и на работу другого американского марсохода – Curiosity – который работает в кратере Гейла, и тоже заметил внижение прозрачности атмосферы. Однако это мало влияет на его работоспособность, так как в качестве источника энергии он использует не солнечные батареи, а радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ).