От Бабченко до Гашека: как умереть и воскреснуть

Якобы убитый тремя выстрелами в спину российский журналист Аркадий Бабченко уже на следующий день появился на многолюдной пресс-конференции. Его смерть оказалась операцией украинских спецслужб для задержания преступника, готовившего покушение на журналиста. О деталях операции не было известно даже жене Бабченко.

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В мире бурно обсуждали «воскрешение» Бабченко. Так, международная организация «Репортеры без границ» выразила возмущение в связи с инсценировкой убийства, заявив, что «крайне опасно, когда государства играют с фактами, тем более используя журналистов». Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил удивление такой реакцией.

«Мне удивительны заявления многих международных организаций, что как это так, дезинформировали общество. Вы что хотели, чтоб Бабченко был убит и вы, Amnesty International, или «Репортеры без границ» на этом примере говорили: вот у нас еще один погибший журналист?… Поэтому, мягко говоря, удивляют такие заявления неких международных авторитетов», — сказал Аваков.

Инсценировка смерти или исчезновения человека — отнюдь не редкий прием для поимки преступника. Так, летом 2017 года в Костроме 32-летняя женщина наняла киллеров, чтобы избавиться от второго участника ДТП, в которое она попала — она предполагала, что он может раскрыть компрометирующие сведения о ней. Для этого виновница ДТП предложила двум мужчинам убить его за 100 тыс. руб.

Сотрудник полиции под видом исполнителя встретился с женщиной и продемонстрировал ей фотографию с инсценированным изображением убитого.

После этого заказчицу задержали правоохранительные органы. Суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы.

Спустя несколько месяцев в Дагестане полиция с помощью инсценировки смерти поймала мужчину, пожелавшего убить супругу своего дяди — в правоохранительные органы обратился приятель преступника, которому тот предложил за убийство женщины 300 тысяч рублей. После того как приятель якобы совершил убийство, полиция задержала заказчика при передаче денег.

Более громкий случай произошел в 2016 году. В прессе появилась информация о похищении тульского предпринимателя Антона Белобрагина, возглавляющего торговую сеть «Спар Тула». Газеты сообщали, что его похитили из собственного автомобиля, угрожая огнестрельным оружием.

Через несколько дней полиция призналась, что похищение было инсценировано в рамках работы по раскрытию попытки убить Белобрагина. Полиции удалось задержать заказчика убийства — владельца конкурирующей сети магазинов.

В 2015 году аналогичным образом была спасена жизнь мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова. Когда стало известно, что на главу города готовится покушение, полиция инсценировала его исчезновение.

«Надо же было выйти на заказчика, показать, что убийство выполнено, а ведь после совершения преступления жертва обычно пропадает»,

— объяснил Плотников.

В отличие от истории с Бабченко, в этом случае жена и все родные были в курсе операции. Мотивом убийства, по мнению мэра, могла стать его профессиональная деятельность.

Осенью 2016 года в Челябинске 44-летний мужчина заказал убийство бывшей возлюбленной.

Орудием убийства он выбрал серную кислоту — хотел, чтобы женщина помучилась перед смертью.

Однако наемным убийцей, которого преступник нашел через интернет, оказался работавший под прикрытием оперативник.

Полиция спрятала женщину и запустила в СМИ сообщение о том, что в подъезде одного из домов был найден труп женщины с лицом, облитым серной кислотой. После того как преступник убедился, что его заказ выполнен, он встретился с исполнителем, чтобы отдать тому деньги. В этот момент его и задержали.

В 2009 году было инсценировано убийство Кермен Басанговой, ректора Государственной полярной академии в Санкт-Петербурге. На глазах очевидцев разыгралась настоящая драма — когда находившаяся на последних месяцах беременности женщина вечером после работы вышла из здания академии, на нее набросился неизвестный мужчина и несколько раз ударил Басангову ножом. Находившийся поблизости сотрудник академии подхватил женщину и отвез в больницу, где та якобы скончалась.

Когда полиция узнала о готовящемся на Басангову покушении, то тщательно обговорила с ней дальнейшие действия.

«Мы обсудили, как будет сымитировано ее убийство, куда будут наноситься удары, куда ей лучше падать»,

— рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Петербурга и Ленобласти Игорь Парадеев.

Вскоре после «смерти» Басанговой следователи задержали несостоявшихся убийц, пытавшихся получить гонорар, и предполагаемого заказчика — проректора академии. Мотивом, по данным следствия, стала организованная женщиной проверка в академии, в ходе которой вскрылось множество нарушений.

В 2000 году сотрудники ФСБ и МВД инсценировали убийство в Москве красноярского предпринимателя Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка. Журналисты засняли, как из подъезда дома на Кутузовском проспекте вынесли два трупа. Один из них, по словам полиции, якобы и был убитым Стругановым.

Заказчиком убийства оказался предприниматель Анатолий Быков, ранее уже находившийся под следствием по обвинению в причастности к убийству, легализации незаконно полученных денежных средств, незаконном хранении оружия, незаконных валютных операциях, вымогательстве и невозврате кредитов.

На суде Быков признался в подготовке убийства и незаконном хранении оружия. Он получил шесть лет условно.

К инсценировке собственной смерти люди прибегают не только в сотрудничестве с правоохранительными органами, но и чтобы скрыться от них. Так, американский писатель Кен Кизи, автор романа «Пролетая над гнездом кукушки», в 1966 году разыграл самоубийство и сбежал в Мексику, пытаясь избежать наказания за хранение марихуаны. Американский финансовый менеджер Маркус Шренкер, обвиненный в обмане клиентов, пытался фальсифицировать свою смерть в авиакатастрофе.

Народный комиссар внутренних дел Украинской ССР Александр Успенский в годы сталинских политических преследований имитировал самоубийство, оставив записку «Ищите труп в Днепре» и выбросив в реку китель и фуражку. Бежал в Воронеж, однако через полгода был найден и впоследствии казнен.

Впрочем, некоторые инсценировали свою смерть просто забавы ради. Эксцентричный американский предприниматель Тимоти Декстер организовал собственные похороны, чтобы посмотреть, как отреагируют люди. На поминки пришли около 3000 человек.

Декстер не видел, чтобы его жена плакала, и поэтому после того, как обман раскрылся, избил ее тростью за то, что та недостаточно горевала.

А писатель Ярослав Гашек «умирал» настолько часто, что когда он умер на самом деле, то его похороны практически никто не посетил — все были уверены, что это очередная мистификация.