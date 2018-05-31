Аборты и эвтаназия: будет ли секс на Марсе

В 1972 году Элтон Джон записал песню «Rocket Man», которую часто сравнивают с с композицией Дэвида Боуи «Space Oddity». Обе написаны по мотивам популярной в то время космической фантастики, и их героями стали космонавты. Так, в конце песни Элтона Джона есть слова:

«Марс не подходит для твоих детей: фактически, здесь холодно, как в аду. Да и некому их здесь растить».

И хотя гипотеза известного музыканта так и осталась художественным приемом, не будучи опубликованной в научном рецензируемом журнале, его слова могут оказаться пророческими, кратко и емко описывающими сложности, с которыми придется столкнуться первым колонистам на этой планете.

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Идея о пилотируемых полетах на Марс и его колонизации все чаще выглядит не как фантазия писателей, а находит отражение в планах как частных космических инициатив, так и государственных агентств.

Как одна из будущих целей, Марс упоминается в планах NASA, «Роскосмоса», Китайского и Европейского космических агентств, таких частных компаний, как MarsOne, Blue Origin и SpaceX. О необходимости заселения Марса говорил и всемирно известный ученый Стивен Хокинг. «Я верю, что долгосрочное будущее человеческой расы связано с космосом, который является важной гарантией нашего будущего выживания и способен предотвратить исчезновение человечества путем колонизации других планет», — писал Хокинг в своей статье в 2015 году.

В качестве мотивации для освоения Марса человеком часто называются

поиск новых природных ресурсов, расширение человеческой цивилизации, поиск других форм жизни.

В научной литературе уже появлялись и количественные оценки минимальной численности колонии, достаточной для ее выживания на Марсе. Так, исследователь Крис Импи в 2015 году называл численность в 5 тыс. человек, которая учитывала возможность непредсказуемых катастроф, заболеваний и других негативных с точки зрения демографии кризисов.

В этой связи международная группа ученых решила исследовать целый ряд физиологических аспектов возможного пребывания первых земных переселенцев на Марсе и теоретическую возможность воспроизводства человеческой колонии там.

«Воспроизводство на Марсе будет необходимо для выживания колонии и последующего ее расширения, — считают авторы статьи, опубликованной в среду в научном журнале Futures». — К сожалению, выполнение такой задачи столкнется с титаническими трудностями».

Ряд проблем, по мнению ученых, будет связан с тем, что марсианская атмосфера в сто раз менее плотная, чем земная, из-за чего до поверхности Марса долетает куда больше вредоносной солнечной радиации и космических лучей.

Прошлые исследования NASA показали, что их воздействие на космонавтов увеличивает частоту повреждения клеток мозга и вероятность развития рака. Но что более тесно связано со сложностями воспроизведения колонии на Марсе — это то, что

подобные лучи влияют на качество и количество вырабатываемых в организме мужчин сперматозоидов, а также на правильное развитие плода.

Другие проблемы связаны с более слабой гравитацией на поверхности планеты, которая примерно в три раза отличается от земной. С одной стороны, это обстоятельство должно упростить передвижение по планете и уменьшить нагрузку на тела астронавтов, с другой — человеческий организм привык к функционированию, в том числе к вынашиванию ребенка, именно при уровне гравитации, соответствующем земному. Не говоря уже о том, что ранее проводимые исследования показали, что жизнь при пониженной гравитации приводит к ухудшению зрения, обезвоживанию, ускоренному ослаблению мышц и костей, снижению частоты сердечного ритма и иммунитета.

Последний фактор, кстати, имеет исключительно важное значение для воспроизводства человеческой колонии на Марсе,

ведь у беременных женщин и на Земле часто наблюдается опасное снижение иммунитета.

«Такие условия могут усиливать риски связанных с инфекционным заражением абортов и способствовать распространению заболеваний среди людей, как беременных, так и нет», — считают авторы статьи.

К счастью, некоторые из этих вопросов в будущем можно решить с учетом развития технологий, фармакологии и медицинского обсулуживания. Куда более сложной может оказаться социальная и этическая сторона вопроса, которая заставит пересмотреть человечество некоторые привычные для нас нормы социального взаимодействия.

В условиях негостеприимного Марса людям будет не до милосердия и не до ухода за безнадежно больными.

«Идея защиты жизни на каждой стадии развития может не сгодиться для колонии на Марсе, — предполагают авторы. — Неприветливая окружающая среда и малочисленность команды могут потребовать преобладания ценности группы над ценностью отдельной личности. Мы предполагаем, что в миссиях в далекий космос будет необходим подход, допускающий аборты,

эвтаназию безнадежно больных или пожертвование отдельными жизнями ради процветания всего сообщества».

По мнению ученых, внутри марсианской колонии просто необходимо будет новое, более «либеральное» отношение к абортам, которые будут производиться, если беременность угрожает жизни матери или если плод имеет заранее выявленные серьезные отклонения в развитии.

Кроме того, из тех же соображений пары, собирающиеся завести детей, должны будут весьма тщательно подбираться друг к другу в плане генетической совместимости, а в случае ее отсутствия мужчинам и женщинам придется отказываться от деторождения.

Ученые предполагают, что необходимость выживать в специфических условиях Марса по сути сможет создать новый вид человека, в основе процветания которого лягут несколько иные социальные и физиологические свойства. «Марсианское сообщество сможет установить новые или более выскоие критерии ценности жизнеспособных детей и эволюционировать в интересах сохранения личных и физиологических свойств, более подходящих для марсианских жителей», — считают авторы.

Новый вид человека может появиться благодаря методам генной инженерии наподобие CRISPR. «Генетическая инженерия и изоляция глубокого космоса может привести к видообразованию внутри Homo Sapiens», — заключают ученые.