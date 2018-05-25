Смертельный удар: динозавры вымерли, куры — остались

Сразу две статьи, посвященные последствиям глобальной катастрофы, убившей динозавров в конце мелового периода, появились одновременно в двух научных журналах. Кратер Чиксулуб диаметром 180 километров был открыт в 1987 году на полуострове Юкатан –

именно его считают главным свидетельством планетарного катаклизма, случившегося 66 млн лет назад и ставшего причиной массового вымирания животных и растений на планете.

Это событие имело серьезные последствия для эволюции фауны и флоры на Земле, и потому ученые нередко обращаются к изучению различных его аспектов. Так, в августе 2017 года американские ученые рассчитали, что после удара небесного тела диаметром до 10 километров наша планета провела без солнечного света около двух лет. Как показали расчеты, в воздух было выброшено около 15 трлн тонн пепла и сажи, погрузивших Землю во тьму.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые оценили объем углекислого газа, выброшенного в атмосферу после катаклизма, и длительность глобального потепления, вызванного им.

Эти выводы имеют непосредственное отношение к вопросу о том, как долго планета может восстанавливаться после воздействия на нее со стороны человечества, выбрасывающего парниковые газы, считает Кеннет МакЛеод, автор исследования из Университета Миссури.

Согласно современным представлениям сразу после удара астероида температура планеты резко поднялась, а затем в течение месяцев и лет падала из-за того, что поднятая пыль препятствовала проникновению солнечного света.

В конечном же итоге выброшенный углекислый газ привел к долговременному потеплению климата.

Чтобы оценить объемы выброшенного газа, ученые проанализировали ископаемые остатки зубов, чешуек и костей, найденных в Тунисе, и относящихся к той эпохе.

«Это место знаменито наличием замечательных находок, относящихся к тому периоду времени, который мы исследуем – массовому вымиранию после чиксулубского события», — пояснил МакЛеод. В своей работе ученые измеряли соотношения различных изотопов кислорода в найденных образцах.

«Мы измеряем отношение изотопов кислорода-16 и кислорода-18. По мере увеличения температуры доля легкого изотопа, кислорода-16, в минералах росла. Одна тысячная часть в таком отношении соответствует росту температуры на 4,5-5 градусов», — пояснил ученый.

Исследователи изучили 40 образцов: 10, относящихся к периоду за 50 тыс. лет до взрыва, 20, образовавшихся в первые 100 тыс. лет после и 10 – в последующие 200 тыс. лет. На основе полученных данных ученые пришли к выводу, что выброшенного углекислого газа хватило,

чтобы вызвать глобальное потепление длиною в 100 тыс. лет. По их оценкам, средняя температура в тот период на планете выросла на 5 градусов.

Другое исследование, посвященное вопросам выживания фауны после этого катаклизма, опубликовано в журнале Current Biology.

Один из вопросов, на который до последнего времени у ученых не было ответа — почему катастрофа погубила не всех обитавших на Земле птиц? Так, среди выживших оказались различные обитавшие на поверхности земли птицы – предки уток, кур, и страусов. Живущие же на деревьях птицы, использовавшие их в качестве укрытия, погибли, так как исчезли сами леса.

Чтобы доказать эту гипотезу, Дэниэлу Филду из Университета Бата (Британия) пришлось собирать информацию буквально по косточкам. Вместе с коллегами он изучил строение множества современных птиц, кости давно вымерших пернатых, а также образцы спор и пыльцы, относящихся ко времени после взрыва.

Проанализировав строение более 10 тыс. видов современных птиц, ученые пришли к выводу, что их предками были наземные птицы.

«Анализ показал, что самые близкие предки всех ныне живущих птиц скорее всего были наземными», — считает Филд.

Второй аргумент в доказательство гипотезы исчезновения леса – от 70 до 90 процентов всех спор, найденных в отложениях первой тысячи лет после взрыва происходят от всего двух видов папортоника.

«Эти папоротники представляют свидетельство «растительной катастрофы», когда новые виды быстро колонизируют открытые пространства, как происходит сегодня при зарастании папоротником лавовых потоков в Гавайях или селевых оползнях после вулканических извержений», — считают авторы работы.