«Не праздновать с иудеями»: как Песах стал Пасхой

Каждый год иудеи отмечают Песах — праздник, знаменующий цепь событий, в ходе которых евреи покинули Египет. В 2018 году он празднуется с вечера 30 марта по 7 апреля. С Песахом поздравил российских евреев президент Владимир Путин, отметив, что праздник «обращает верующих к непреходящим духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости».

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Согласно Торе и Библии, род Иакова-Израиля, прародителя евреев, из-за голода покинул Ханаан (ныне — территория, поделенная между Сирией, Ливаном, Израилем и Иорданией) и переселился в Египет. Там израильтяне жили 430 лет, и за это время их численность значительно возросла, превысив численность египтян. Новый фараон, опасаясь конфликтов с евреями, приказал изнурять их тяжелой работой в надежде сдержать рост их числа. Однако это не помогло. Тогда фараон велел убивать новорожденных израильских мальчиков.

В это время родился будущий еврейский пророк Моисей, и его мать, спасая младенца, положила его в просмоленную корзину и пустила по водам Нила. Младенца нашла дочь фараона и взяла в свой дом.

Повзрослевший Моисей однажды встретил надсмотрщика, избивавшего израильтянина. В гневе Моисей убил надсмотрщика и, опасаясь наказания, сбежал из Египта. Он поселился в землях мадианитян, полукочевого народа, обитавшего на Синайском полуострове и на северо-западе Аравии от Моава (запада Иордании) на севере до Красного моря на юге. Там он женился на дочери местного вождя и жреца и занялся выпасом скота.

Однажды, когда Моисей пас стадо, он увидел терновый куст, который горел, но не сгорал. Когда Моисей подошел к кусту, Бог воззвал к нему из горящего куста, призвав вывести народ Израиля из Египта в Обетованную землю — Ханаан. Когда Моисей вернулся в Египет и потребовал у фараона отпустить израильтян, тот отказался. Тогда Бог наслал на Египет десять казней — сначала вся вода в Ниле, других водоемах и емкостях превратилась в кровь, затем Египет заполонили жабы, полчища мошек, «песьих мух» (вероятно, оводов). Вымер скот, тела египтян покрылись язвами и нарывами, на Египет обрушился огненный град, полчища саранчи уничтожили всю растительность, затем на Египет опустилась тьма. И, наконец, в одночасье погибли все первенцы — от сына фараона до скота.

Следует отметить, что все эти события теоретически могли иметь место в истории и имеют вполне научное обоснование — «казни» могли быть запущены цветением водорослей Physteria, которые привели к характерному покраснению воды, а испускаемые ими токсины вызвали гибель рыбы и массовое бегство жаб, популяция которых резко возросла, так как рыба перестала пожирать икру. Из-за гниения рыбы появились мухи, которые переносили инфекцию, вызвавшую гибель скота. «Огненный град» был вызван извержением вулкана, к которому в Библии есть и другие отсылки. Тьма была следствием песчаной бури или извержения вулкана. Дети и скот, очевидно, погибли из-за поразившего запасы зерна токсичного грибка, принесенного саранчой. По традиции, первыми питались старшие сыновья — им и досталась порция токсичного зерна. Среди скота к кормушке пробивались старшие, сильные животные, что привело к тому же эффекту.

Также, согласно Торе и Библии, казни не затронули евреев. Это объясняется тем, что евреи селились вдали от крупных египетских городов и, во-первых, имели независимые запасы пищи, а, во-вторых, питались преимущественно мясом и молоком.

Древние предания, впрочем, предлагают иное объяснение. Согласно им, перед последней казнью Бог повелел евреям заколоть ягнят, зажарить их мясо, а их кровью пометить дверные косяки. Отсюда и название праздника: Песах образовано от «пасах», что с иврита переводится как «проходить мимо».

В христианство слово «Пасха» пришло через арамейское «писха». Из арамейского название попало в греческий язык, затем в латынь, а далее уже распространилось в европейских языках.

Хотя христианская Пасха имеет те же корни, значение праздника сильно отличается. Если Песах празднуется как освобождение евреев от рабства, то Пасха связана с воскресением Иисуса Христа из мертвых. В Новом Завете описана Тайная вечеря, последняя трапеза Христа с двенадцатью ближайшими учениками, во время которой он предсказал предательство одного из них и установил главное таинство христианской веры, Евхаристию — обряд освящения хлеба и вина и последующего их употребления. Они символизируют плоть и кровь Христа.

Вскоре Христос был распят.

В христианском понимании, как Бог освободил евреев от египетского рабства, так и христианин освобождается от рабства греха посредством смерти и воскресения Иисуса Христа.

В иудаизме и христианстве различается подсчет даты, когда начинается Песах и Пасха. Песах начинается в четырнадцатый день месяца нисана по еврейскому календарю — примерно в марте-апреле по григорианскому. В основание всего еврейского календаря положено определение первого новолуния, которое, по еврейским вычислениям, имело место в понедельник 7 октября 3761 года до н. э. Еврейский календарь — лунно-солнечный, поэтому каждая календарная дата всегда приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны. Также существует шесть разных продолжительностей года, от 353 до 385 дней. Месяцы начинаются только в новолуние, Песах — всегда в полнолуние в начале весны.

Дата Пасхи в православной традиции определяется в соответствии с Седьмым апостольскими правилом ( «Аще кто епископ или пресвитер, или диакон святый день Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет, да будет извержен от священного чина»), правилом Первого Вселенского Собора 325 года в городе Никее («Признано целесообразным, чтобы праздник этот отмечался всеми в один и тот же день повсюду… И поистине, прежде всего, всем показалось чрезвычайно недостойным то обстоятельство, что в праздновании этого святейшего торжества мы должны придерживаться обычая иудеев…» ) и Первым правилом Антиохийского поместного Собора о времени празднования Пасхи.

В 1054 году православная и католическая церкви окончательно разделились.

Сложившаяся к тому времени традиция расчета даты Пасхи в православии была описана в «Алфавитной синтагме» византийского канониста Матфея Властаря: «Относительно нашей Пасхи необходимо обращать внимание на четыре постановления, из которых два содержатся в апостольском правиле, а два ведут начало из неписанного предания. Первое — мы должны праздновать Пасху после весеннего равноденствия. Второе — не праздновать вместе с иудеями в один день. Третье — праздновать не просто после равноденствия, но после первого полнолуния, имеющего быть после равноденствия. И четвертое — после полнолуния не иначе как в первый день седмицы (то есть в воскресенье)».

В 1583 году в Римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие этого изменился и весь календарь. В ответ на это было принято Определение Константинопольского Собора 1583 года, которое гласит: «Кто следует григорианской Пасхалии безбожных астрономов да будет анафема — отлучить от Церкви и собрания верных».

Таким образом, протестантские и православные церкви решили не руководствоваться календарными «предложениями» папы, другие же католические страны вводили у себя григорианский календарь на протяжении нескольких столетий. В настоящее время в западном христианском мире придерживаются григорианского календаря, и Пасха там празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния после дня весеннего равноденствия.

В результате католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день с ней и опережает православную Пасху в некоторые годы более чем на месяц, что противоречит православной традиции.

Различны у иудеев, католиков и православных христиан и пасхальные традиции. Так, у евреев на время праздника действует запрет на пищу, приготовленную в результате брожения (хамец — «квасное»). Перед Песахом все запасы «квасного» в доме ликвидируются. Утром накануне Песаха начинается пост мужчин-первенцев в память о десятой казни египетской и спасении еврейских первенцев. Главное событие праздника — седер, пасхальный вечер. В древности в Песах приносился в жертву ягненок, мясо которого жарилось и съедалось с лепешками из пресного теста (мацой) и горькими травами. Впоследствии жертвоприношения уже не проводились, а жертву символизировало мясо, которое не употреблялось в пищу, но участвовало в ритуале.

Во время седера иудеи читают Песхальную Агаду, сборник молитв, песен и комментариев к Торе, связанных с исходом евреев из Египта. Также они выпивают четыре чаши вина или виноградного сока. Трапеза завершается «афикоманом», специальным блюдом, которым ранее было мясо принесенного в жертву ягненка, а сейчас кусочек мацы, отломленный в начале седера. Именно седером была Тайная вечеря.

У православных христиан одним из традиционных пасхальных угощений стали крашеные яйца.

Этот обычай ведет свое начало со времен императора Тиберия. По легенде, Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, поднесла ему первое пасхальное яйцо со словами «Христос Воскресе». Неверующий император воскликнул: «Это так же невероятно, как если бы яйцо стало красным». После его слов яйцо покраснело. Есть и другое вариант истории: капли крови распятого Христа упали на землю, окаменели, приняли вид куриных яиц. А горячие слезы Богоматери оставили на них следы в форме узоров. Символически же пасхальные яйца олицетворяют собой воскресение, так как из яйца рождается новое существо.

В католической традиции крашеные яйца тоже распространены. Также во многих европейских странах популярным пасхальным персонажем стал кролик, который приносит пасхальные яйца. Объяснение этому уходит глубоко в язычество — по легенде, языческая богиня весны Эстра превратила птицу в зайца, но он продолжал нести яйца (поэтому в некоторых языках Пасха называется Easter). Другое объяснение этому феномену более приземленное: когда пасхальным утром дети шли собирать яйца из курятника, они часто находили неподалеку кроликов.