Миссия на Луну: «каждые два года пуск переносят»

Слова президента России Владимира Путина о глобальных космических планах России в четверг были подхвачены множеством российских СМИ, и поданы некоторыми, как анонс неких новых межпланетных миссий. Причем из анализа множества заголовков следует действительно сенсационная весть --

якобы Россия готовит пилотируемую миссию на Марс уже в скором будущем, чуть ли не в 2019 году.

Слова Путина прозвучали в самом конце второй части фильма Андрея Кондрашова «Путин», там, где автор за кадром говорит о «молодежи в нашей стране, которая имела глобальные мечты, вроде покорения космоса».

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«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое совсем скоро, в 19-м году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию, — сказал Путин. — Новое продолжение исследования Луны. Не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода».

Говоря о 2019 годе, президент, очевидно, имел в виду предстоящий пуск давно ожидаемой российской миссии «Луна-25» («Луна-Глоб»).

Это первая за более, чем 40 лет российская миссия к Луне, со времен последнего, отправленного в 1976 году к Луне, аппарата.

«Эта миссия научно-технологическая. Мы хотим там делать науку, а технологическая она в том смысле, что нам нужно вернуться на Луну, научиться садиться, выживать в течение лунной ночи, поскольку многое из того, что было сделано еще в 1970-е годы, уже утрачено», — рассказывал «Газете.Ru» Владислав Третьяков, научный сотрудник отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, где будет изготовлено большинство приборов миссии.

Всего на аппарате, окончательный облик которого стал ясен в 2015 году, будет установлено 10 научных приборов, большинство из них — отечественной разработки. Сесть на Луну зонд должен так, чтобы определенной стороной быть обращенным на Солнце — на этой стороне находятся манипулятор и большинство научных приборов. Манипулятор, установленный сбоку корабля, имеет три функции. Он может копать, забирать образцы лунного грунта и выдавливать их, как из шприца, в другой научный прибор — лазерный масс-спектрометр для элементного, химического и изотопного анализа состава.

К началу 2018 года ИКИ РАН, курирующий научную часть миссии, определился с местом посадки станции.

Ранее выбранные площадки ученые отвергли, и теперь основной район находится северу от кратера Богуславский (69,5° ю. ш. 43,5° в. д.), резервный район – к юго-западу от кратера Манцини (68,8° ю. ш. 21,2° в. Д).

Однако один из ключевых вопросов тут – дата запуска первого аппарата «Луна-Глоб». Официально назначенная «Роскосмосом» дата – 2019 год, она же фигурировала в исходном варианте Федеральной космической программы.

Однако, несмотря на отсутствие официальных заявлений о переносе, источники «Газеты.Ru» в отрасли сообщают,

что представителями «Роскосмоса» указывается уже 2020 год в качестве запуска этой миссии, в том числе, и иностранным партнерам. Связывают это с неготовностью самой миссии.

2020 год указывался в качестве даты миссии на заседании Совета Российской академии наук по космосу, которое состоялось 23 января 2018-го. В этом же месяце Международной координационной группой по исследованию космического пространства (ISECG) был опубликован документ, в котором обрисованы планы различных стран мира по освоению космического пространства.

Эта дорожная карта, Global Exploration Roadmap, основана на данных, подданных космическими агентствами 14 стран мира, в том числе «Роскосмосом». В ней среди прочих будущих лунных миссий, указано,

что российское космическое агентство планирует запуск миссии «Луна-25» на 2020 год:

В «Роскосмосе» «Газете.Ru» сообщили, что в планах запуска по-прежнему значится 2019 год.

«Я слежу за переносом этой даты с 2013 года. Каждые два года «Роскосмос» переносит пуск «Луны-25» на два года», — пояснил «Газете.Ru» источник в космической отрасли.

Говоря про миссию, которую Россия собирается запустить в сторону Марса, Владимир Путин также не сказал ничего нового – речь идет о втором этапе российско-европейской миссии «Экзомарс». Разве что многие СМИ из его слов ошибочно поняли, что речь идет о запуске ее в 2019 году.

Первая часть этой миссии стартовала осенью 2016 года, тогда на орбиту Марса был успешно выведен аппарат TGO (Trace Gas Orbiter), а посадочная часть, платформа Schiaparelli разбилась при посадке на поверхность планеты.

В рамках продолжения миссии в 2020 году на Марс планируется посадить российскую десантную платформу, которая доставит на планету европейский марсоход.

Окно для старта будет открыто 25 июля – 13 августа 2020 года, и речь о переносе, скорее всего, идти уже не будет.

Говоря об исследовании Луны, Владимир Путин заявил, что освоение спутника поможет в дальнейших исследованиях межпланетного пространства. «Там есть чем заниматься. Оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса», — добавил глава государства.

Известно, что миссия «Луна-25» должна стать первым этапом российской лунной программы, которая предусматривает отправку к спутнику Земли в ближайшие годы пяти автоматических станций.

Еще в сентябре 2017 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в освоении Луны и конкретно – по программе строительства околунной обитаемой станции Deep Space Gateway, которая станет первым шагом для полета человека к другим планетам. «Нашим вкладом может быть участие российских автоматических аппаратов, которые будут работать на Луне (включенных в ФКП), кроме того, мы заинтересованы, чтобы была не одна, а как минимум две системы выведения для Луны, Марса и других проектов. Соответственно производство нашей сверхтяжелой ракеты, которое мы предполагаем завершить к концу следующего десятилетия, может быть вкладом с нашей стороны», — пояснил тогда глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.