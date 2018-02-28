«Общаться будет сложно»: инопланетян ждут в этом веке

Люди могут вступить в контакт с другой цивилизацией уже в этом столетии. Такое мнение высказал известный американский ученый японского происхождения Митио Каку. Свой прогноз он дал во время онлайн-общения с пользователями новостного сайта Reddit.

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«Доктор Каку, если мы установим контакт с внеземными цивилизациями, что тогда? И как мы будем с ними разговаривать?», — задал ученому вопрос один из пользователей.

«Попробую взять удар на себя.

Лично я считаю, что в течение этого столетия мы установим контакт с внеземной цивилизацией при помощи радиосвязи,

— ответил ученый. — Но общаться с ними будет сложно, поскольку они могут находиться в десятках световых лет от нас. Но, тем не менее, мы должны расшифровать их язык, чтобы понять их уровень технологий. К какому типу они относятся — первому, второму и третьему? Каковы их намерения? Хотят ли они расширяться, агрессивные ли или мирные?».

Говоря о типах цивилизаций, Каку имел в виду шкалу Кардашева — метод оценки технологического развития цивилизаций, предложенный советским астрофизиком Николаем Кардашевым в 1964 году. Согласно этой шкале, цивилизация I типа должна использовать все доступные ресурсы ее планеты, II типа использует энергию своей звезды, и III типа — всей галактики.

Каку добавил: «Другая возможность — что они приземлятся на лужайку перед Белым домом и объявят о своем существовании. Но я думаю, что это маловероятно, поскольку для них мы выглядим дикарями, не теми, с кем надо общаться».

Каку — специалист в области теоретической физики, широко известен как популяризатор науки, автор книг и множества пророчеств, связанных с технологическим развитием человеческой цивилизации. Каку — не первый ученый, заявляющий о возможном скором контакте с другими цивилизациями.

Не так давно на эту тему высказался астрофизик Стивен Хокинг, заявив, что «он как никогда уверен, что мы не одни», и предостерег человечество от попыток наладить связь с другими цивилизациями, пока не стало слишком поздно. Хокинг является членом проекта Breakthrough Listen, в рамках которого ближайшие к нам звезды будут сканироваться на предмет поимки радиосигналов, в том числе с экзопланеты Gliese 832c.

«В один прекрасный день мы можем принять сигнал от планеты типа Gliese 832c, но нам надо быть осторожными, отвечая им», — сказал он.

Различные аспекты, связанные с гипотетической возможностью установления контакта с другой цивилизацией, то и дело рассматривают в своих статьях и другие ученые. Так, недавно Майкл Хиппке из Зоннебергской обсерватории в Германии и Джон Лернед из Гавайского университета опубликовали статью, в которой предостерегают человечество от прочтения инопланетных посланий.

По их мнению, поскольку для прочтения подобных посланий будут применяться компьютеры,

их расшифровка может иметь разрушительные последствия, и есть вероятность, что послание нельзя будет «обеззаразить».

«Несмотря на то, что ранее доказывалась малая вероятность вреда от устойчивых внеземных цивилизаций, мы не можем исключать такую возможность, — считают авторы работы. — В конце концов такой цивилизации проще послать вредоносное сообщение, чтобы уничтожить людей, чем посылать боевые корабли».

Впрочем, астроном Сет Шостак, известный сторонник и участник проекта SETI по поиску внеземных цивилизаций, считает, что авторы статьи в своих выводах не учли ряд технических проблем. «Если эти отвратительные пришельцы живут в более, чем в 40 световых годах от нас, они не знают, что у нас есть персональные компьютеры, не говоря уж о том, какая на них операционная система. А если до них больше 80 световых лет, они не знают, что у нас вообще есть какие-то компьютеры.

Может, они захотят вывести из строя наши счеты», — пояснил он.

Ранее другая группа ученых попыталась просчитать, какова будет возможная реакция землян в случае установления контакта с развитой цивилизацией. В своем пилотном исследовании Варнум с коллегами решили исследовать тональность статей и правительственных сообщений, выходивших в разное время в США по поводу событий, так или иначе связанных с вероятностью открытия жизни за пределами Земли.

Для анализа использовались тексты новостных сообщений в таких американских изданиях, как New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Time и журнал Science.

Анализ показал, что в среднем при освещении этих событий использовалось в три раза больше слов, имеющих позитивный оттенок (отражающие восхищение, счастье), чем негативный.