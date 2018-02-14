Довезли: гигантскому телескопу исправят зрение

14 февраля — важный день для российской астрономии. В этот день в Специальную астрофизическую обсерваторию РАН наконец-то доставлено гигантское зеркало для крупнейшего российского телескопа БТА (Большого телескопа азимутального). Сложная техническая операция по подъему зеркала стала окончанием 10-летней эпопеи по возвращению знаменитому телескопу «острого» зрения — этот день стал крупным событием в жизни небольшого поселка Буково, где проживают сотрудники обсерватории.

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История БТА началась 25 марта 1960 года, когда по предложению АН СССР Совет министров принял постановление о создании комплекса с телескопом-рефлектором, имеющим главное зеркало диаметром 6 метров. Лыткаринский завод оптического стекла был головным исполнителем по отливке из стекла заготовки.

Место для БТА было выбрано в отрогах Главного Кавказского хребта близ горы Пастухова.

К лету 1974 года было завершено основное строительство телескопа, тогда же предстояло осуществить главную операцию — переправить из подмосковного Лыткарино главное зеркало. Всего были сделаны три заготовки зеркал массой по 70 тонн. Первая треснула в результате слишком быстрого охлаждения (9 месяцев), вторая охлаждалась более двух лет, из нее и было сделано первое зеркало телескопа.

Ввиду его высокой ценности на Кавказ было решено сначала переправить массо-габаритный макет. Его перевозка показала необходимость расширения некоторых дорог, укрепления мостов и защиты контейнера от попадания молнии во время перевозки.

Только после этого зеркало было погружено на баржу и отправлено через канал Москва-Волга, Волгу и Волго-Донской судоходный канал до Ростова-на-Дону.

До станицы Зеленчукская транспортировка проходила без проблем, сложности начались, когда дорога пошла в гору. Специально изготовленный прицеп с зеркалом весом 43 тонны тянул по крутому серпантину мощный армейский тягач «Ураган», сзади упирался тяжелый бульдозер. Зеркало было доставлено на телескоп 21 августа 1974 года, в ноябре того же года инструмент был сдан в опытную эксплуатацию, и по сей день он остается крупнейшим в Евразии оптическим телескопом.

Однако первое зеркало прослужило недолго. Вскоре выяснилось, что в процессе производства зеркала были допущены нарушения, в итоге в нем нашлись пузыри, да и форма поверхности имела отклонения от параболической.

Поэтому зеркало простояло на телескопе до 1979 года и было заменено на второе, которое и служит по сей день.

Тогда же первое зеркало было помещено в контейнер и пролежало у купола телескопа почти 30 лет. Спустя годы второе зеркало стало постепенно терять свои свойства. Оно несколько раз перепокрывалось алюминием, что привело к существенному повреждению поверхностного слоя, его коррозии, вследствие чего было утрачено до 70% отражающей способности.

Поэтому в 2007 году было решено вернуть первое зеркало на Лыткаринский завод для переполировки при помощи современных методов. Работа по реконструкции зеркала составила более 200 млн рублей.

«Несмотря на то, что верхний слой зеркала немного снят, зеркало осталось тем же самым, осталось классическое соотношение толщины к ширине 1/6. Модернизация состояла в основном в исправлении кривизны поверхности, — рассказал «Газете.Ru» замдиректора САО по научной работе Дмитрий Кудрявцев. – Окончательно оценить свойства обновленного зеркала мы сможем, когда оно будет установлено на телескопе. Должна существенно поменяться так называемая функция рассеяния точки — способность телескопа собирать свет в одну точку».

Работа по переполировке зеркала была завершена минувшей осенью, и 3 ноября оно было торжественно передано Российской академии наук. Однако, по информации «Газеты.Ru», зеркало до последнего времени все еще лежало на территории Лыткаринского завода.

Сначала компания-перевозчик не могла получить разрешение на провоз зеркала по некоторым мостам Ростовской области.

Евгений Семенко

«Сейчас народ стал хитрее, чем в 2007 году, с каждым годом все больше бюрократов, и проверяющих организаций стало больше, чем работающих, — рассказал «Газете.Ru» источник в РАН, знакомый с ситуацией. – Как только появляется какое-то дело, то на одного работающего с сошкой возникает десять проверяющих с ложкой, и все хотят что-то получить. Поэтому перевозка зеркала — это огромное количество документов, которое съедает невероятное количество времени и денег».

А после Нового года возникли сложности с согласованием в ГИБДД, поскольку трассы были перегружены автомобильным транспортом. Впрочем, задержка с доставкой зеркала не огорчила астрономов. «Никакой спешки нет, все равно мы будем хранить зеркало в саркофаге до весны», — пояснил научный руководитель САО РАН Юрий Балега. — Монтаж зеркала будет происходить в теплый период времени, она потребует остановки телескопа на три-четыре месяца».

Наконец, в День науки, 8 февраля зеркало было погружено на специальный трейлер, за пять дней было довезено до Карачаево-Черкессии и накануне вечером доставлено в поселок Буково. Не обошлось без сложностей.

Оказалось, что диаметр груза не проходит по габаритам через ворота КПП обсерватории –

местным рабочим пришлось срочно разбирать кирпичную кладку.

Евгений Семенко

В среду утром тягач начал подъем по серпантину к телескопу, на 10 километре у смотровой площадки пришлось сделать остановку и посыпать дорогу песком из-за наличия на дороге льда.

Через несколько часов тягач доставил зеркало к телескопу, где его разгрузили специальным краном, стоящим здесь еще с 1970-х годов.