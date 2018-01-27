Гомеопаты не сдаются: что втирали в Доме ученых РАН

Несмотря на шумиху в прессе, Центральный дом ученых РАН решил провести в своих стенах съезд гомеопатов. С 1922 года в ЦДУ на Пречистенке собирались ученые, артисты и литераторы, а на 26-27 января туда решили пригласить гомеопатов – согласно афише на сайте, «научная» конференция по гомеопатии в этот день

должна была соседствовать с докладом астронома Леонида Ксанфомалити о недавних миссиях к Венере.

В руководстве ЦДУ не скрывали, что их мало заботит направленность мероприятия и то, что будет там просиходить. По словам замдиректора ЦДУ Бориса Воронина, конференция организуется на коммерческой основе, площадка предоставляется гомеопатам за деньги. «У нас с ними заключен официальный договор. Они платят нам деньги, они и будут выступать. Таким образом мы дозарабатываем», — рассказал замдиректора «Газете.Ru».

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Стало известно, что накануне мероприятия руководству пришло письмо за подписью председателя комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгения Александрова с призывом отменить мероприятие. Объявление о конференции с афиши пропало, правда, как пояснили в ЦДУ – из-за наплыва желающих, но мероприятие отменять не стали, и корреспондент «Газеты.Ru» решил посетить мероприятие, чтобы найти там хоть что-то научное.

Подтягиваться народ начал еще за час до конференции и сразу было ясно, почему. На первом этаже ЦДУ была устроена ярмарка – желающим постичь азы гомеопатии был представлен широкий спектр книг, одни названия которых могут вызвать врачебный ужас:

гомеопатия в лечении рака, в психиатрии, у новорожденных детей, при первой помощи и т.д. Все это шло по весьма «негомеопатическим» ценам.

Павел Котляр/«Газета.Ru» Книжный стенд на съезде гомеопатов в Центральном доме ученых РАН, 26 января 2018

Здесь же была развернута торговля пузырьками, однако основной рынок был устроен наверху – в фойе перед входом в зал. Был охвачен весь спектр: всевозможные снадобья, целебные камни, косметика и даже гомеопатические карандаши для глаз. Тут же любой посетитель мог проверить здоровье при помощи странных приборов.

Основная часть покупателей – бабушки, заранее узнавшие, что в уж доме ученых точно не обманут и здесь можно будет найти что-то по душе. И даже сверх того.

«Это разведете и будет втирать, боль в колене как рукой снимает. Разработчик – известный академик Захаров из Петербурга», — доверительно убеждала женщина покупательницу.

— А у вас сегодня специальная цена?

— Конечно специальная, в честь съезда! – отвечала продавщица.

Павел Котляр/«Газета.Ru» Книжный стенд на съезде гомеопатов в Центральном доме ученых РАН, 26 января 2018

Человеку с фотоаппаратом, не бегающему от прилавка к прилавку с горящими глазами, трудно было не выделиться в этой суматохе. У столиков с наиболее бойкой торговлей, где толпились бабушки, можно было заметить солидно одетых мужчин с видом решальщиков.

--«Вы тоже врач, гомеопат?» — спросил один из них корреспондента.

--«К счастью, нет».

— «К вашему горю», — буркнула рядом стоявшая старушка и продолжила торговаться с продавщицей.

Тем временем гости прибывали, и в фойе то и дело разыгрывались сцены трогательного целования вновь прибывших гомеопатов с устроителями съезда. Обнимаясь и целуясь, давние коллеги с сочувствием спрашивали друг друга, как идут дела в столь трудное для их ремесла время.

Павел Котляр/«Газета.Ru» Съезд гомеопатов в Центральном доме ученых РАН, 26 января 2018

Ведь нынешний съезд – первый после нашумевшего год назад меморандума Комиссии борьбе с лженаукой при президиуме РАН, который впервые привлек столько внимания к проблеме гомеопатии в России. В нем ученые прямо назвали гомеопатию лженаукой, призвали вывести ее из медицинского употребления в государственных лечебных учреждениях и не включать в новые стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации.

Однако меморандум комиссии в чем-то даже помог гомеопатам, поскольку не будь его, им не о чем было бы говорить на проходящем съезде.

Несмотря на наукообразные заявленные темы докладов, большинство выступлений сводились к чтению стихов в защиту гомеопатии, призывам сплотиться перед общей угрозой, рекомендациям быть острожными в условиях объявленной войны и прославлению крупных деятелей гомеопатии настоящего и прошлого — во главе с основателем метода Самуэлем Ганеманом.

«Сделать Россию флагманом гомеопатии, как это было 100 лет назад», — призвал один из выступавших. Прояснить природу гомеопатии должен был доклад Якова Месенжника, президента Международной академии интеграции науки и бизнеса «о квантово-резонансной природе гомеопатии». Этот доклад руководители Дома ученых просили убрать, так как он «раздражает Академию», тем не менее он прозвучал.

Докладчик заявил, что гомеопатия представляет серьезную опасность для «БигФармы». «Для вас будет неожиданностью, но США занимают 37-е место в мире по эффективности лечения, а первое место – Франция, в которой 40% населения пользуются гомеопатией, и прежде все в «ургентных», «скоропомощных» ситуациях», — сказал он, упомянув и любовь к гомеопатии у британской королевской четы, которая, по его словам, никогда не пользовалась аллопатическими препаратами.

По его словам, при гомеопатических разведениях концентрация действующих веществ уменьшается до 10 -40 – «то есть там ничего нет». «По мере потенциирования действующее вещество переходит в энергоинформационное пространство... из вещества получается некое электромагнитное поле, которое может или не может вступить в резонанс с клетками органов», — сказал он,

предложив РАН заняться объяснением этого эффекта и назвав это «медициной будущего», за которым стоит спасение всего человечества.

На этом «наука» в докладах закончилась, тем, более, по признанию одной из докладчиц, ее коллеги постоянно отклонялись от темы. Поэтому цитирования заслуживает, пожалуй, лишь выступление гомеопата Мифтахутдинова, который в свое время собрал много «лулзов» в инернете за свою речь, похожую на известное пособие по шизофазии.

Он заявил, что Меморандум, за который якобы обещан, но так и не выплачен $1 млн, был поддержан фондом «Эволюция», а его когда-то поддержал Навальный, «поэтому ясно, откуда ветер дует». Он же предложил включить гомеопатов в Общественный совет при Минздраве.

«Там (в совете) какой только швали нет, а мы там не представлены», — заявил он, отчего председательствующие заметно поморщились.

Защищая гомеопатию от традиционных препаратов, он же произнес слова, на которые действительно может обратить внимание Минздрав: «По данным Склифософского, 73% отравлений в Москве – это лекарственные отравления». «По данным ВЦИОМа, нас поддерживает 43% населения, что же мы прячемся в кусты?» — воскликнул он.

Гомеопатия без вопросов

Поскольку на большинстве действительно научных конференций принято давать слово задающим вопросы из зала, корреспондент «Газеты.Ru» попытался спросить, как согласуется безрецептурность гомеопатического препарата «Анаферон», выпускаемого под руководством члена РАН Олега Эпштейна, с заветами Ганемана, который проповедовал индивидуальный подход к каждому больному.

Почуяв недоброе, Владимир Мищенко, президент Российского гомеопатического общества пресек эту попытку, указав, что вопросы будут завтра. Видимо, уровень научной конференции был слишком высок для вопросов из зала.

Павел Котляр/«Газета.Ru» Съезд гомеопатов в Центральном доме ученых РАН, 26 января 2018

В кулуарах он, правда, пояснил, что со времен Ганемана академическая наука прошла огромный путь, а гомеопатия – академическая наука, поскольку в России за последние 20 лет защищено 230 диссертаций. «Утвержденных ВАКом!», — кричал Мищенко и был прав.

На следующий день делегатов съезда ждали не менее зажигательные доклады: «Случай излечения синдрома Туретта (неизлечимый генетический синдром) у девочки 14 лет с помощью гомеопатии (Рязань)», «Расстройства аутистического спектра у животных», «Анализ причин и вариантов коррекции с использованием гомеопатии», «Миазматический подход в лечении расстройств аутистического спектра у детей» и т.д.

Оправдывая проведение съезда гомепатов, директор ЦДУ Виктор Шкаровский снял с себя ответственность, заявив, что за конференцию «стояла горой» сама РАН, а точнее – один из вице-президентов Виктор Чехонин, с которым он советовался по телефону.

«Я не медик, а директор, организатор, обращайтесь в комментариями к гомеопатам и в РАН», — сказал Шкаровский и бросил трубку.

Академик Чехонин вошел в президиум РАН после сентябрьских выборов, в разговоре с «Газетой.Ru» он открестился от конференции.

«Я никакого отношения к этому не имею, директора я лично не знаю. Я курирую медицину в Академии наук, но понятия не имею, с какой стати и кого приглашают с лекциями. Гомеопаты могут выступать, где хотят и где имеют возможность выступить. Это достаточно поощряемое у нас в стране направление фармакологии.

Моя точка зрения разнится с меморандумом Комиссии и состоит в том, что этот вопрос до конца не изучен. Время от времени мы запрещаем целые направления науки, как мы запрещали гравитационные волны, называли их лженаукой.

Задача РАН — найти возможности для его изучения, и официально признать, лженаука это или нет. Я думаю, что этот вопрос надо поднимать, мнение об этом абсолютно неоднозначно и похоронить (гомеопатию) одним росчерком пера мы не имеем право, — заявил Чехонин.

— Ко мне обращаются, как к ответственному за фундаментальную медицинскую науку, я с большой настороженностью отношусь к этому явлению (не могу назвать ее наукой), я приверженец классической медицины. Но дезавуирование гомеопатии наносит государству серьезный экономический вред.

Если мы ее огульно запретим, это принесет вред нашей экономике на 10 млрд руб. в год».

«Не экономике это принесет вред, а конкретным мерзавцам. Не надо путать страну с собственным карманом», — заявил замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд, назвав действия ЦДУ неприличным словом на букву «б». – Упомянутый Эпштейн – человек, сильно разбогатевший на производстве лекарств, в которой почти нет никаких действующих молекул.

И это рекламируется, как средство профилактики детского энцефалита, что является паскудством».

Павел Котляр/«Газета.Ru» Съезд гомеопатов в Центральном доме ученых РАН, 26 января 2018

С деятельностью ЦДУ неотрывно связан давний вопрос о его принадлежности. Центральный дом ученых, хоть и называется ЦДУ РАН, но в настоящее время является юридическим лицом, подведомственным ФАНО. По поручению президента Владимира Путина ЦДУ должен быть передан под юрисдикцию РАН, в качестве структурного подразделения Президиума РАН.

«Однако, до настоящего времени выполнение этого поручения далеко от завершения. Соответственно, РАН не имеет влияния на хозяйственную деятельность ЦДУ РАН, в частности — на сдачу этой структурой своих площадей в аренду, — заявил «Газете.Ru» вице-президент РАН академик Алексей Хохлов. — Мое личное мнение состоит в том, что ЦДУ РАН мог бы воздержаться от проведения конференций по тематике,

которая признана лженаучной в заявлении комиссии РАН по борьбе с лженаукой».

В самом ФАНО открестились от происходящего в подведомственной организации.

«В соответствии с Уставом ЦДУ РАН вправе заниматься внебюджетной финансово-хозяйственной деятельностью. Ответственность за данную деятельность несет непосредственно руководитель Учреждения, — сообщили в ФАНО. — После внесения РАН изменений в штатное расписание в части дополнения его структурным подразделением «Центральный дом ученых» ФАНО России начнет оформление передачи ЦДУ».

Тем временем Дом ученых продолжает крутиться, как может. Например – зарабатывать на бизнес-ланчах в столовой, на которые зазывает его реклама на Пречистенке. В этой же столовой можно заказать банкет по вполне рыночным ценам — около 3 тыс. рублей за человека, как рассказала одна из женщин, поговоривших с руководством.

«И это за «столовку», в которой рядом будут обедать и ходить другие посетители», — пожаловалась она.