Сутки молчания: ангольский спутник ответил Земле

Специалистам удалось восстановить связь с ангольским спутником запущенным ранее с космодрома «Байконур» российско-украинской ракетой «Зенит». Об этом сообщил «Газете.Ru» источник в Роскосмосе.

«Да, связь удалось восстановить», — сообщил источник.

Пуск ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и ангольским космическим аппаратом (КА) «Ангосат» состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 мск. После отделения разгонного блока от аппарата полет проходил штатно, была телеметрия, связь со спутником, однако утром в среду Роскосмос сообщил, что через какое-то время после запуска связь со спутником пропала. Позднее эту информацию официально подтвердили в РКК «Энергия».

Известно, что связь была утеряна после того, как спутник отделился от разгонного блока «Фрегат».

«Связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей», — предполагал источник «Интерфакса».

Реклама

Начиная с этого времени, более полутора суток наземные службы продолжали попытки связаться со спутником. Как говорят специалисты, потеря связи со спутниками после запуска – не редкость. Аналогичные случаи бывали и раньше со спутник «Фотон-М» (2014 г.), спутником STEREO-9 (NASA, 2016 г.), казахстанским спутником связи КазСат (2017 г.).

Ранее сообщалось, что пуск «Зенита» с Байконура перенесли с 7 на 26 декабря из-за проблем с одним из клапанов в магистрали горючего разгонного блока. Ракета «Зенит» была разработана украинским КБ «Южное», изготовлена на предприятии «Южмаш». В состав носителя входят российские двигатели РД-171 и РД-120 производства химкинского НПО «Энергомаш».

«В работах по КА «Ангосат» был применен ряд инновационных решений, которые позволили создать достаточно мощный КА с относительно малой массой (1 647 кг) для спутников данного класса. Электроракетная двигательная установка в космическом аппарате «Ангосат» позволяет проводить длительное довыведение космического аппарата на орбиту (при необходимости) и коррекцию его орбитального положения», — говорится в описании спутника.

Проект «Ангосат» предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания. В реализации проекта также участвуют предприятия Роскосмоса.

Невыход ангольского спутника на связь стал поводом для комментариев в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с неудачными пусками в ракетно-космической отрасли требует анализа.

«Ситуация анализируется, она, безусловно, требует анализа», — сказал Песков, комментируя неудачный запуск. Инцидент со спутником привлек внимание после неудачи с запуском с космодрома «Восточный» спутника «Метеор».

Накануне же стал известно, что ангольский спутник был застрахован на $121 млн.

«На данный момент мы не располагаем официальными сведениями о судьбе спутника, поэтому говорить о чем-либо конкретном пока преждевременно. Пока лишь могу подтвердить информацию о договоре сострахования с еще одной российской компанией с долями 50% на 50% на сумму $121 млн», — сообщили в страховой компании «Согаз».

Внимание к инциденту было привлечено на фоне расследования аварийного пуска, который состоялся 28 ноября с космодрома «Восточный». Второй в истории гражданского космодрома «Восточный» запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся 28 ноября. На орбиту должен был выйти спутник «Метеор», входящий в состав космического комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М» и космической системы на его основе.

Расследование, проведенное сразу после запуска специально созданной комиссией, установило, что причиной аварии стала ошибка в программном обеспечении, которая привела к «непрогнозировавшемуся поведению разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».

«Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз-Фрегат», — пояснили тогда в госкорпорации. Накануне были названы виновные в неудачном пуске с «Восточного», которым будет объявлен выговор. Это исполнительный директор Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Мазурин, директор департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Виктор Чапоргин, генеральный директор ФГУП «ЦНИИмаш» Олег Горшков и другие.