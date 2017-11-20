Прогноз на 2018-й: Землю будет трясти со страшной силой

Едва ли не двукратный рост землетрясений ожидается на Земле, начиная с 2018 года. К таким выводам пришел геофизик Роджер Билхэм из Университета Колорадо в Боулдере, изучив статистику землетрясений магнитудой свыше 7 с 1900 года. Многолетние наблюдения показали, что землетрясения случаются чаще,

если скорость вращения Земли вокруг своей оси немного уменьшается за счет внутренних причин.

В XX веке было обнаружено пять таких периодов, когда число землетрясений значительно превышало среднее значение. «В эти периоды бывало 25-30 мощных землетрясений в год. В остальное время – порядка 15 крупных землетрясений», — рассказал ученый Guardian. Свои выводы, опубликованные в журнале Geophysical Research letters, ученый представил на недавней конференции Американского геологического общества.

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«Корреляция между вращением Земли и сейсмической активностью сильна и предполагает, что в следующем году возрастет число сильных землетрясений», — заявил он.

Известно, что из-за солнечных и лунных приливов вращение Земли едва заметно тормозится. Однако на вращение Земли влияют и другие внутренние силы, которые то немного притормаживают, то ускоряют вращение, накладывая периодические колебания на многовековой тренд замедления.

Поскольку Земля вошла в очередную фазу замедления четыре года назад, уже в следующем году нашу планету может ожидать резкий рост сейсмической активности. «Газета.Ru» связалась с автором прогноза Роджером Билхэмом, и он поделился деталями своего исследования.

По его словам, зависимость между скоростью вращения Земли и частотой землетрясений хороша видна на столетенем графике:

Roger Bilham (Univ. Colorado)/Rebecca Bendick (Univ. of Montana)

«Зеленым показано среднее пятилетнее число землетрясений, из которого удалены экстремальные значения, — пояснил Билхэм. – В некоторые годы число толчков достигает 26, в некоторые опускается до 6. В этом году, к примеру, у нас было только шесть землетрясений магнитудой выше 7».

В среднем, наблюдения показывают, что в годы замедленного вращения Земли землетрясения магнитудой 7 случаются на 25% чаще, чем при «быстрой» Земле, несмотря на то, что изменение продолжительности дня измеряется миллисекундами. Тем не менее, эти колебания в скорости вращения планеты легко детектировать при помощи современных средств радиоинтерферометрии и атомных часов.

По его словам, ученым примерно понятны причины этих колебаний скорости вращения Земли.

«Быстрое вращение атмосферы Земли и жидкого ядра замедляет вращение «твердой» Земли», — пояснил он «Газете.Ru».

Впрочем, Билхэм не первый, кто обнаружил необычную связь между сейсмичностью планеты и ее вращением. «Готовя статью, мы обнаружили, что двое выдающихся ученых из вашей страны, доктор Левин и доктор Сасарова думали об этой проблеме уже несколько лет», — пояснил сейсмолог. Однако на открытие российских ученых мало, кто обратился внимание.

Еще 2015 году российские ученые член-корр. РАН Борис Левин из Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН и профессор Елена Сасорова из Института океанологии РАН опубликовали в журнале «Доклады Российской академии наук» статью, в которой впервые показали существование связи между вариациями скорости вращения Земли и усилением сейсмической активности.

«Нами были собраны и обработаны наблюдательные данные по скорости вращения Земли и по сейсмичности с 1720 года. Отметим, что в начале прошлого века (1900-1910 гг.) отмечалось значительное усиление количества землетрясений, которое было вызвано продолжительным процессом торможения скорости вращения, — рассказал «Газете.Ru» Борис Левин. --

В настоящее время, начиная с 2014 г., Земля вступила в новую фазу торможения, и наблюдается рост количества землетрясений с магнитудой более 6.

Также были обнаружены увеличения сейсмичности в некоторые месяцы года, связанные с внутригодовыми вариациями скорости вращения Земли».

По словам Левина, ученым удалось понять и физические причины, обославливающие обнаруженную связь. Дело в том, что возрастание скорости вращения планеты ведет к увеличению экваториального радиуса, уменьшению полярного радиуса и увеличению сплюснутости (или сжатия) небесного тела. При этом уменьшение скорости вращения тела, или затормаживание, приводит к уменьшению сплюснутости и соответствующему уменьшению площади поверхности тела.

Сфера обладает наименьшей площадью по сравнению с эллипсоидом равного объема. Таким образом, торможение планеты приводит к уменьшению площади поверхности планеты. «Отсюда возникает усиление таких эффектов, как сжатие и столкновение тектонических плит, накопление деформаций и поврежденностей,

что в итоге вызывает активизацию землетрясений», — пояснил Левин.

Правы или нет окажутся ученые, ждать осталось недолго. Последнее разрушительное землетрясение магнитудой 7 произошло неделю назад на границе Ирана и Ирака, унеся сотни жизней и оставив тысячи людей без крова. А уже минувшей ночью, очередное, седьмое в этом году землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Тихом океане.