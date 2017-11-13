Синее Солнце затмило разум

Утром 13 ноября Юпитер прошел рядом с Венерой на расстоянии менее чем полградуса, в астрономии это явление называется соединением. Газовый гигант можно было наблюдать на юго-восточном горизонте еще с 12 ноября. Планета появлялась над горизонтом сразу за Венерой.

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СМИ тем временем снова принялись пугать читателей «концом света», причем в буквальном смысле –

по их версии, сближение Венеры и Юпитера приведет к взрыву на Солнце и временному затемнению на Земле.

Во тьме Земля пробудет, как обещается, от двух недель до месяца – в зависимости от фантазии автора новости. Наступление темноты ожидается 15 ноября.

Источником информации, как выяснила «Газета.Ru», послужило желтое издание Daily Star, специализирующееся на новостях в духе «Ученые нашли Ноев ковчег» и фотографиях знаменитостей в купальниках. Причем Daily Star не пытается сделать из якобы грядущего взрыва сенсацию, а с первых же строк называет новость «фиктивной онлайн-теорией», выдуманной «конспирологами».

Байка про взрыв на Солнце, вызванный сближением Юпитера и Венеры, кочует из одного СМИ в другое уже не первый год. В 2016 году Daily Star уже сообщало со ссылкой на портал Dinos Mark, что «по данным NASA… Венера пройдет к юго-западу от Юпитера, из-за чего будет сиять в 10 раз ярче Юпитера. Свет от Венеры нагреет газы на Юпитере, что приведет к химической реакции».

Dinos Mark при этом ссылаются на слова Чарльза Болдена, в то время занимавшего пост главы NASA. Тот якобы составил доклад на 1000 страниц, объясняющий происходящее администрации президента США, согласно которому температура Солнца увеличится до 9000 К, что вызовет выброс тепла из ядра звезды.

Реакция якобы вызовет выброс огромного количества водорода, что спровоцирует мощный взрыв на Солнце. После этого взрыва Солнце потускнеет и приобретет синеватый оттенок, но в течение нескольких недель придет в норму.

При этом и в 2016 году журналисты Daily Star оказались предельно честны: сообщения о грядущей тьме они называли «слухами» и отмечали, что в NASA эту информацию опровергли.

О грядущем взрыве якобы было заявлено на конференции с администрацией президента. Также Болдену приписываются слова о повышении на этот период температуры на Земле.

Однако и это сообщение не является оригинальным – о возможном «блэкауте» речь зашла еще в 2015 году с подачи американского таблоида. Тогда «Газета.Ru» уже разбиралась с этой «уткой».

«Венера сияет отраженным светом, а не сама по себе. Это планета, а не звезда. Мегавзрыв на Солнце возможен только в том случае, если масса светила увеличится на треть, — пояснил тогда «Газете.Ru» астрофизик и сотрудник Московского планетария Александр Перхняк. — Сейчас температура на поверхности Солнца – около 6000 градусов по Кельвину. Согласно спектральной классификации, это желтая звезда. При повышении температуры на поверхности светила до 10 000 К – Солнце станет белой звездой. И лишь при увеличении нагрева поверхности до 60 000 К она станет голубой, т.е. таковым будет ее истинный и видимый цвет.

Это, в свою очередь, говорит о том, что «голубое» Солнце, наоборот, будет горячéе, а значит, ярче, но никак не «мрачнее».

При этом Перхняк также отметил, что любые катастрофы, которые гипотетически могут произойти на Венере в таком масштабе, что их последствия коснутся далекого Юпитера, будут настолько пагубны для соседней с Венерой Земли, что жителям нашей планеты уже не придется беспокоиться о чем-либо.

14 ноября 2017 года Юпитер взойдет раньше Венеры, в 6:40 утра. Далее с каждым днем он будет все выше подниматься над горизонтом. 17 ноября в 7:00 любители астрономии смогут полюбоваться на красивое трио – Луна пройдет лишь на 4° севернее Юпитера и Венеры.

Болден уже не первый раз становится жертвой сетевых шутников. В этом году ему уже приписывали произнесенные на пресс-конференции в Хьюстоне слова о том, что

во Вселенной существуют десятки тысяч цивилизаций, инопланетные спутники захватили орбиту Земли и уже в ближайшие месяцы людям стоит ожидать инопланетного вторжения. После этого заявления сотрудники NASA якобы увели Болдена со сцены, а впоследствии он был отправлен в полугодовой отпуск по состоянию здоровья.

Несмотря на то, что Болден действительно не отрицает возможность существования внеземных цивилизаций, подобных заявлений он, разумеется, не делал. Более того, он покинул пост руководителя NASA еще в январе 2017 года, поэтому в отпуск со своего поста отправлен быть никак не мог.