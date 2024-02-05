«По цифровым сервисам мы впереди планеты всей»

Оплата по QR-коду, заказ почти любого товара прямо на дом, возможность быть на связи с близкими 24/7 и просмотр любимых фильмов онлайн по вечерам — едва ли такой уровень комфорта можно было себе представить всего 20 лет назад. Сегодня мы уже привыкли мгновенно переводить деньги в другой регион прямо из мобильного приложения, хотя еще недавно для это надо было отстоять очередь в отделении банка. Для оплаты коммуналки нужно было идти на почту, а из-за очереди в ЗАГС могла сорваться любая свадьба. О том, как интернет и «Госуслуги» дошли до самых далеких уголков страны и изменили судьбы простых россиян, — в новой главе проекта «Газеты.Ru» «Россия для людей».

«Заброшенный Балок (так на Крайнем Севере называют передвижной домик) одиноко стоял на берегу и горько плакал. Его слезы попадали прямо в море, добавляя соленой воде неприятной горечи. Рыбы начали жаловаться и попросили Моржа уладить сей горький вопрос. Выполз Морж на берег, выслушал историю Балка и дал ему совет: «Братишка, вместо того, чтобы жалеть себя, начни мечтать».

Это отрывок из рассказа Ларисы Плетневой — блогера из Анадыря, которая пишет легенды о Чукотке собственного сочинения. Подписчики присылают ей фотографии, а она выдумывает истории про шаманов, рыбаков, снежную пустыню и мечты жителей самого далекого региона России. А главная мечта всегда была одна — связь с материком. Чукотка — никакой не остров, но она находится так далеко, что иначе как «материком» остальную Россию там и не называют.

Лариса вспоминает, что буквально в начале двухтысячных, когда в Москве уже вовсю пользовались интернетом, на Чукотке из-за дороговизны звонков по телефону в ходу были телеграммы, причем с максимально коротким текстом. В пургу связь часто прекращалась полностью, в Анадыре пропадало электричество, а в местном аэропорту люди могли ждать вылета целую неделю. «Неделю, Карл! На дошираке», — говорит Лариса.

Зачатки интернета появились там одновременно с распространением мобильных телефонов. Интернетом, правда, в полном понимании этого слова ту сеть назвать было нельзя. Из-за того, что вся связь в регионе была спутниковой, трафик стоил безумно дорого, и по сути все ограничивалось местным порталом с чатом и FTP-сервером, где можно было обменяться фотографиями самого низкого качества.

«Мало кто задумывался о низкой скорости, так как мало кто знал, что скорость бывает выше», — говорит девушка.

Чукотка оставалась последним российским регионом, где связь была только спутниковой, вплоть до декабря 2022 года — пока туда не протянули кабель длиной около 2,3 тыс. километров по дну моря из Петропавловска-Камчатского.

«Можно сказать, что технологический суверенитет в области высокоскоростного интернета произошел», — объявил на торжественной церемонии открытия новой линии вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Вся Россия получила доступ к электронным госуслугам, но этому предшествовал долгий путь.

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«Если раньше мы делали автомобили, то сейчас мы создаем звездолеты»

Формально интернет в России появился еще в 1990 году, однако доступ к нему имели очень немногие, в основном сотрудники НИИ. Для обычных пользователей полноценный выход в сеть стал возможен с середины девяностых, тогда же появился русскоязычный сегмент интернета — Рунет.

Скорости были крайне низкими, а доступ на месяц достигал тысячи долларов, поэтому позволить себе его могли разве что богатые компании. Но рынок провайдеров быстро стал конкурентным, у людей начали появляться персональные компьютеры, и цены поползли вниз.

В начале нулевых интернет все еще считался роскошью — на среднюю зарплату в три тысячи рублей можно было купить только 50 часов сидения в сети. Спустя несколько лет провайдеры начали продавать в киосках специальные карточки для подключения через телефонную линию с поминутной тарификацией. Доступ на 50 часов стоил 500 рублей, а ночью по этой же карточке включалась безлимитка.

Житель Владивостока Михаил вспоминает, что познакомился с интернетом, когда его отец, учитель физики и информатики, принес компьютер с работы. Он должен был помочь ему решать сложные математические задачи.

Захожу в комнату, а он, как ребенок, сидит и пялится в экран. Батя вставил дискету с заданием в дисковод, взял карточку, монеткой стер защитный слой, ввел нужные цифры, и машина зажужжала. Задача с дискеты, отправленная в интернет, решилась за несколько минут. Таким счастливым отца я еще не видел. Михаил житель Владивостока

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Количество сайтов в Рунете начало стремительно расти — появились электронные библиотеки, первый российский поисковик Rambler, суперпопулярный сайт «Анекдот.Ру» и первые интернет-СМИ. Например, в 1999 году заработала «Газета.Ru».

Программист и основатель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин, который был одним из первых блогеров в России, рассказывает, что сайты тогда «делали вручную».

«Это то же самое, если представить себе, что вы делаете автомобиль вручную, выковывая каждую детальку. Сейчас масштабы, сложности инструментов на два порядка выше. При этом труд и затраты не уменьшились, если не увеличились, но то, что мы сейчас делаем, это гораздо более сложные вещи, в то время абсолютно недостижимые. То есть если тогда мы делали автомобили, то сейчас благодаря доступности интернета мы создаем звездолеты».

В 2000-м регулярно выходили в сеть уже 3 миллиона россиян, а к 2010 году число интернет-пользователей в стране достигло 57 миллионов. Люди быстро поняли, что интернет — это не просто интересно и увлекательно, но и очень удобно. Электронная почта становилась основным способом делового общения, заработали интернет-магазины, а банки стали использовать сеть для денежных платежей. Власти страны уже в начале нулевых решили, что и государственные услуги должны стать электронными.

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«Не нужно больше бегать по очередям»

В 2002 году заработала федеральная программа «Электронная Россия» — руководство государства запланировало перевести большую часть документооборота в цифровой вид, а необходимость россиянам обращаться за любой справкой лично в госорганы свести до минимума.

Спустя год Госдума приняла закон «О связи», который определил развитие интернета в России. «Это закон эпохального значения, потому что это действительно смена эпох, смена мировоззренческих позиций. Это было неизведанное пространство, но тенденция в стране была четко обозначена с точки зрения движения навстречу этому прогрессу», — вспоминает политик Валерий Рязанский, который тогда был депутатом Госдумы. Тогда же, в 2003-м, правительство обязало все федеральные органы власти создать свои сайты и публиковать на них информацию о своей работе.

Тем не менее перевод страны на «электронные рельсы» в начале нулевых не был гладким. В 2009 году Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший должность президента России, констатировал, что программа, посвященная электронному правительству, забуксовала.

Все это — химера. У нас внутренний документооборот как велся, так и ведется на бумаге. А компьютеры в основном используются сами знаете для чего: по сути, это пишущие машинки, просто более удобные. Для граждан в большинстве случаев вообще ничего не изменилось. Мы должны сделать так, чтобы единый портал государственных и муниципальных услуг заработал в самое ближайшее время. Дмитрий Медведев президент России с 2008 по 2012 год

Так появился сервис «Госуслуги», ставший настоящим прорывом. До этого проблемой было даже пожениться. Бюрократия и очереди едва не сорвали свадьбу Ольги, жительницы небольшого городка в Свердловской области. Они с будущим супругом пытались подать заявление в ЗАГС четыре раза — и каждый раз сталкивались с проблемами.

Первый раз опоздали, поскольку работники уходят за полчаса до конца рабочего дня. Во второй раз нам сказали, что заявления принимают только по средам и пятницам. Оказалось, что в среду ЗАГС открыт до 14:30 (то есть может закрыться уже в два), а в пятницу до 15:30. Пришли мы в среду, просидели в очереди 3 часа, после чего к нам вышла сотрудница ЗАГСа и говорит: «Мы закрыты, все свободны!» Ольга жительница Свердловской области

Девушка подумывала даже бросить затею со свадьбой и вообще не расписываться, но переживала, что будущая свекровь ей этого не простит. В итоге для спасения семьи пришлось брать отгулы на работе.

Пенсионерка из Омска Ирина Андреевна вспоминает, что за каждой услугой раньше нужно было обращаться лично.

«Идешь, например, в поликлинику, с самого утра народ уже стоит на улице, занимает очередь в регистратуру. За квартиру платить — нужно было сходить на почту. Там тоже очереди, даже никаких терминалов не было, как сейчас, чтобы талончик взять», — рассказывает она, вспоминая, что иногда даже просила подругу «подменить» ее в очередях.

Современные информационные технологии и заработавшее электронное правительство позволили решить эти проблемы. Ирина Андреевна сейчас записывается на прием к врачу исключительно на «Госуслугах», а подать заявление на регистрацию брака теперь можно всего за 10 минут.

Жительница Красноярского края Елена работает в IT и участвовала в запуске «Госуслуг». Она рассказывает, что до появления сайта для оформления загранпаспорта нужно было принести не только груду документов, но и купить специальные конверты. В них чиновники потом рассылали необходимые запросы в другие ведомства.

«Горжусь, что участвовала в первом запуске сайта gosuslugi.ru, оформление загранпаспорта было одной из первых запущенных нами услуг. Конечно, сейчас сайт очень сильно отличается от того, что было, и в лучшую сторону. Но я еще помню, как тестировала получение биометрического паспорта на себе и членах семьи в первом релизе. Была очень довольна процессом, а еще не нужно было стоять в очереди», — вспоминает она.

В сентябре 2011 года число авторизованных пользователей портала превысило 1 млн человек, а в 2022 году им пользовались уже более 103 млн россиян. В пресс-службе Минцифры РФ «Газете.Ru» рассказали, что чаще всего на сайте россияне записываются к врачу, запрашивают информацию о своих пенсионных накоплениях, подают заявления на получение детских пособий, а также получают выписки из электронной трудовой книжки.

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В 2020 году там появился новый суперсервис — «Поступление в вузы онлайн». Сейчас благодаря ему абитуриенты могут подать заявление в пять любых вузов страны до пяти специальностей в каждом. Без личного посещения приемных комиссий, очередей и бумажных документов.

Александра из Барнаула поступала в московский вуз в 2016 году, тогда заявление нужно было подавать лично. «Билеты летом, как обычно, взлетают в цене — больше 20 тысяч в один конец. Мама отказалась лететь со мной, потому что на нашу поездку нужно было потратить больше ее месячной зарплаты. Чтобы сэкономить на жилье, она договорилась с нашими московскими родственниками, но они поселили меня в маленькую комнатушку, в которой идет ремонт, — не было пола, обоев, мебели, только надувной матрас и болтающаяся лампочка на потолке. Готовиться к экзаменам, конечно, было негде», — рассказывает она. Ее младший брат поступал в 2023-м и с такими проблемами уже не столкнулся.

Он даже не приходил в университет! Только на последнем этапе, чтобы принести оригиналы. Да и родители ему не помогали. Сам зашел на сайт, заполнил все, что нужно, и отправил. Довольно быстро его фамилия и баллы появились во всех конкурсных списках: он мог следить, куда проходит, а куда — нет. Александра москвичка

Возможность подавать документы в любой вуз через портал госуслуг появилась благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», но это лишь малая его часть. Его ключевые цели — сделать интернет в России доступным для всех граждан вне зависимости от региона проживания, покрыть связью 5G крупнейшие города, обеспечить доступ к электронным государственным услугам по всей стране и стимулировать внедрение инновационных технологий в основные отрасли российской экономики.

«Мы просто взяли и начали строить новое по лучшим стандартам»

Цифровизация позволила упростить взаимодействие человека не только с государством, но и с бизнесом: банками, магазинами и различными компаниями. В основе этого — развитые финансовые технологии. Россия по этому показателю входит в число мировых лидеров: цифровыми сервисами пользуются свыше 80% граждан. Они привыкли платить с помощью QR-кода и смартфона, пользоваться банковскими приложениями и цифровыми кошельками.

«Если посмотреть на возможности быстро получать качественные финансовые услуги, конечно, Россия была и остается одним из лидеров. Банковский сегмент, если мы даже вернемся в начало 2000-х годов, был одним из первых секторов экономики, который внедрял инновации, задавал и задает тон для других отраслей», — рассказывает Гузелия Имаева, гендиректор Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Как следует из опроса, проведенного ее агентством, почти пятая часть взрослых россиян вообще не посещают офисы банков, решая все вопросы удаленно. Пользоваться мобильным банком для финансовых операций привыкли 67% опрошенных, а 68% граждан называют оплату наличными крайней мерой.

«У нашего потребителя уже гигиенический минимум такой, что вот у тебя есть интернет-банк, мобильный банк, ты можешь за доли секунды перевести что-то. И у тебя запрос достаточно высокий, и меньше он не становится. А конкурентность подстегивает еще», — добавляет Имаева.

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По ее словам, российский бизнес находится «на острие инноваций», поскольку сама эта сфера достаточно молодая по сравнению с бизнесом в других развитых странах.

«Мы действительно начали чуть позже, но смогли воспользоваться всеми инновациями, которые были в мире, и стали их активно внедрять. Нам не приходилось подстраивать какую-то старую систему, устаревшую, под что-то новое. Мы просто взяли и начали строить новое по лучшим стандартам, особенно в финансовом секторе. А потом, кстати, уже государство и другие сектора экономики подтянулись», — объясняет эксперт.

В условиях санкций российским финансовым игрокам пришлось быстро адаптироваться к новой реальности, когда популярные у россиян системы бесконтактных платежей Google и Apple Pay перестали работать. Всего за несколько месяцев их нишу заняли отечественные SberPay, Yandex и Tinkoff Pay, а также система быстрых платежей (СБП), которая позволила оплачивать покупки с помощью QR-кода и переводить деньги без комиссии.

По итогам 2022 года количество пользователей СБП достигло 81 млн человек. Система объединила более 200 банков, между которыми теперь можно совершать переводы без комиссии и зная только номер мобильного телефона получателя.

«Мы ожидали, что будет снижение удовлетворенности и лояльности клиентов. Но мы увидели, что система выдержала и даже смогла предложить альтернативы тем сервисам, к которым мы привыкли. И лояльность, удовлетворенность клиентов здесь даже подросла. Это яркий пример быстрой адаптивности нашего финансового сектора», — говорит гендиректор НАФИ.

Дмитрий Медведев рассказывал, что западные страны с помощью санкций хотели отрезать Россию от электронной компонентной базы и от софта, но россияне оказались «и сами не лыком шиты». «Естественно, мы сейчас стараемся все у себя развивать. Например, по цифровым сервисам, которыми занимаются все, мы в известном смысле впереди планеты всей», — говорил он весной 2023 года.

В России работают и стремительно развиваются IT-компании мирового уровня. Как рассказывал Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию в 2020 году, интернет стал для людей «повседневной жизненной необходимостью».

«Причем Россия — одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы», — говорил он тогда.

Более того, российские сервисы внутри страны гораздо популярнее западных. Например, «ВКонтакте» — крупнейшая социальная сеть в России по общему количеству пользователей. За первое полугодие 2023 года 71% населения страны старше 12 лет пользовались соцсетью хотя бы раз в месяц, а 43% делали это каждый день, говорится в исследовании компании Mediascope.

Еще одна российская соцсеть — «Одноклассники» — крайне популярна среди россиян старшего поколения. 25% всего времени в интернете у пользователей старше 55 лет приходится именно на нее.

«Яндекс» в России не просто победил Google, но и стал самым популярным сайтом страны. Хотя бы раз в месяц им пользуются 80,6% россиян. Компания уже давно превратилась из поисковика в настоящего IT-гиганта с развитой экосистемой сервисов, покрывающих почти все потребности человека. Такие же экосистемы создали «Сбер», VK и МТС.

Россияне привыкли покупать все необходимое на маркетплейсах и в онлайн-магазинах, заказывать такси через агрегаторы, выбирать ужин в приложениях с доставкой еды. Привычка не ходить за продуктами, а заказывать их на дом уже давно вышла за пределы двух столиц. Теперь почти половина покупателей, заказывающих продукты онлайн, проживают в других регионах. Суперсервисы приходят даже в самые маленькие и отдаленные населенные пункты сразу вслед за подключением их к сети.

Интернет в тайге и паспорт в телефоне

Сегодня в России интернетом пользуются уже более 130 миллионов человек. Как следует из проекта стратегии развития отрасли связи, к 2035 году 98% домов и квартир в России будут подключены к высокоскоростной сети. Еще раньше, к 2030 году, планируют завершить проект по устранению цифрового неравенства — вышки сотовой связи и точки доступа к Wi-Fi появятся даже в населенных пунктах, где живут менее 500 человек.

А еще, как говорят в Минцифры, создаваемая сейчас группировка низкоорбитальных спутников связи позволит обеспечить спутниковым интернетом жителей всей страны, причем по дешевым тарифам. Выйти в сеть можно будет даже из Арктики или тайги.

При этом по доступности интернета Россия уже сейчас занимает шестое место в мире, следует из исследования компании Surfshark. Так, чтобы оплатить самый дешевый тариф домашнего интернета, россиянам в среднем надо работать 34 минуты, а для оплаты мобильного — 2 минуты 18 секунд. Для сравнения: средние показатели по миру составляют 6,5 часа и 13 минут 8 секунд соответственно.

Кроме того, с февраля 2022 года в России действует программа «Доступный интернет». Благодаря ей пользователи могут заходить на «Госуслуги» и в соцсеть «ВКонтакте» даже при нулевом балансе на счету.

close 100% Евгений Переверзев/РИА Новости/«Газета.Ru»

Еще один приоритет правительства — окончательный перевод документов в цифру. С января 2023 года на «Госуслугах Авто» уже можно создать цифровые копии водительских прав и свидетельства о регистрации автомобиля. Глава Минцифры предложил на этом не останавливаться и создать электронный паспорт — аналог бумажного.

«Вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество», — объяснил Максут Шадаев принцип работы нововведения. Указ о «цифровых паспортах» Владимир Путин подписал уже в сентябре 2023 года.

«Мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира», — говорил президент России в 2018 году, объявляя о планах подключить к интернету даже небольшие населенные пункты Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сегодня, когда высокоскоростной доступ в сеть появился и на Чукотке, можно сказать, что эти возможности и правда открылись. А жители самого далекого и труднодоступного региона, может быть, уже скоро перестанут называть остальную Россию «материком». Ведь вся страна стала огромным и единым цифровым пространством.

Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)