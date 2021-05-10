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Фоторепортаж   //   Политика

Сотни раненых: что происходит в Иерусалиме

Израиль и Палестина снова обменялись военными ударами. Началом новой фазы конфликта послужило решение суда выселить палестинцев в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, передав их собственность израильским семьям. Это, как отмечают в ООН, противоречит международному праву, но не логике властей Израиля. Решение суда силовики стали исполнять в начале мая, чем возмутили арабов и вызвали протесты.

Но на новый уровень негодование мусульман Иерусалима вышло 7 мая. Силы безопасности Израиля начали операцию рядом с мечетью аль-Акса Операция на Храмовой горе в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. Не обошлось без применения резиновых пуль и слезоточивого газа, и это уже привело к тому, что пострадали более 300 человек. В беспорядках досталось как самим правоохранителям (от камней и других подручных инструментов), так и палестинцев. В итоге начались ракетные перестрелки ХАМАСА и ЦАХАЛ, где жертвами оказались и дети.

Ситуация в Иерусалиме — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 7 мая 2021 года Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 7 мая 2021 года
Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 9 мая 2021 года Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 9 мая 2021 года
Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года
Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года
Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 9 мая 2021 года Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 9 мая 2021 года
Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года
Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 8 мая 2021 года Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 8 мая 2021 года
Жители Палестины строят баррикады в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 7 мая 2021 года Жители Палестины строят баррикады в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 7 мая 2021 года
Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года
Жители Палестины держат флаг ХАМАС в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года Жители Палестины держат флаг ХАМАС в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года
Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 7 мая 2021 года Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 7 мая 2021 года
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Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 7 мая 2021 года
Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 9 мая 2021 года
Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года
Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года
Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 9 мая 2021 года
Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года
Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 8 мая 2021 года
Жители Палестины строят баррикады в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 7 мая 2021 года
Ситуация в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года
Жители Палестины держат флаг ХАМАС в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 10 мая 2021 года
Беспорядки в районе мечети «Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, 7 мая 2021 года
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