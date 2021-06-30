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Самые яркие цитаты Владимира Путина с «прямой линии»

Владимир Путин ответил на вопросы россиян. «Прямая линия» с президентом длилась 3 часа 42 минуты, за это время прозвучало 68 обращений. Основной блок вопросов, как и ожидалось, касался коронавируса COVID-19 и борьбы с последствиями пандемии. Граждан страны также интересовала экономика, рост цен и международные отношения. Помимо этого, обращались к президенту с локальными проблемами — ЖКХ, дорог и зарплат. В рамках отдельного блока россияне задавали Путину и личные вопросы.

«Газета.Ru» собрала самые яркие цитаты президента.

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