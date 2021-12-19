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Пятизвездочный генсек: 115 лет со дня рождения Леонида Брежнева

19 декабря 1906 года родился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. В 2021-м со дня его рождения исполняется 115 лет.

Брежнев возглавлял Советский Союз в течение 18 лет. Период его правления оставил противоречивый след в развитии страны: преобладание консервативных взглядов, эпоха «застоя», обострение внешнеполитических противоречий и негативные процессы в экономике. В памяти многих людей Брежнев при этом остался героем анекдотов, который больше запомнился густыми бровями, а не успехами в госуправлении.

Эпоха Брежнева запомнилась рядом символов. Один из них — награждение генсека более чем сотней наград. Он единственный человек за всю историю существования СССР, который получил пять золотых звезд Героя: четырежды Героя Советского Союза и один раз Героя социалистического труда.

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