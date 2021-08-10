Как начинался белорусский протест

В ночь с 9 на 10 августа 2020 года в крупных городах Белоруссии начались массовые акции протеста, спровоцированные якобы фальсификациями президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Протестующие заявили, что результаты были подтасованы, и назвали главой республики оппозиционного политика Светлану Тихановскую. Принято считать, что политический кризис, запущенный теми событиями, длится до сих пор, хотя наиболее масштабными стали акции в августе прошлого года.
Как начинались белорусские протесты — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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