10 августа 2021, 16:17 Фоторепортажи Как начинался белорусский протест

В ночь с 9 на 10 августа 2020 года в крупных городах Белоруссии начались массовые акции протеста, спровоцированные якобы фальсификациями президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Протестующие заявили, что результаты были подтасованы, и назвали главой республики оппозиционного политика Светлану Тихановскую. Принято считать, что политический кризис, запущенный теми событиями, длится до сих пор, хотя наиболее масштабными стали акции в августе прошлого года.



Как начинались белорусские протесты — в фотогалерее «Газеты.Ru».