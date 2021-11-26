«Это ваша воля: пройдете — идите»: Лукашенко навестил мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с мигрантами. Он посетил транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги» вблизи границы с Польшей, где беженцев временно размещают местные власти после их пребывания в стихийном лагере.
В ходе своего визита встреченный аплодисментами глава государства поинтересовался у беженцев, хватает ли им продуктов, которые доставляют в рамках гуманитарной помощи. Там же Лукашенко встретился с представителями Красного креста и ознакомился с мерами безопасности. О желании беженцев попасть в ЕС Лукашенко заявил: «Это ваша воля: пройдете - идите. Вот и вся философия».
Последние столкновения и попытки мигрантов прорваться на территорию Евросоюза произошли 16 ноября и оказались безуспешными. После этого многочисленные беженцы выразили желание вернуться на родину, однако Белоруссия настаивает, что в эвакуации должен участвовать Брюссель.
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