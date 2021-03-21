«Голубь мира», или Как советская школьница Катя Лычева в США ездила
С 21 марта по 4 апреля 1986 года советская школьница Катя Лычева посетила Соединенные Штаты с «миссией мира». Ее поездка стала своего рода ответным жестом на путешествие в СССР 10-летней американки Саманты Смит в 1983 году.
После гибели Саманты в 1985 году американская организация «Дети как миротворцы» (Children as the Peacemakers) предложила организовать ответный визит в США школьницы из Советского Союза. Лычеву отобрали из нескольких тысяч претендентов.
В США Катя посетила несколько городов, встречалась с президентом Рональдом Рейганом и обедала в «Макдональдсе». Сегодня она практически не общается с представителями СМИ, поэтому о ее жизни после славы советского «голубя мира» известно немного.
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