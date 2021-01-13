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Как Капитолий готовится к новому штурму

В конгрессе США началось обсуждению резолюции, направленной на то, чтобы подвергнуть Дональда Трампа процедуре импичмента во второй раз за время его пребывания у власти. Авторами инициативы выступили представители Демократической партии, обвинившие президента США в подстрекательстве мятежа — штурма Капитолия сторонниками Трампа, который произошел 6 января в ходе утверждения итогов президентских выборов.

Как ожидается, демократам удастся принять резолюцию, поскольку партия обладает большинством в палате представителей. При этом Капитолий на время слушания взят под охрану силами национальной гвардии США, дабы избежать повторения штурма здания конгресса.

Солдаты оцепили Капитолий по периметру, а также заняли свои позиции внутри здания. В СМИ уже появились материалы со спящими на полу бойцами в разных частях Капитолия, в том числе у зала для заседаний, где законодатели решают вопрос с отстранением Трампа от власти.

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Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
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Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
Солдаты нацгвардии в здании Капитолия, 13 января 2021 года
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