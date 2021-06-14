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Скандалист, бизнесмен, президент: Трампу — 75

14 июня Дональд Трамп отмечает 75 лет. Он всегда имел скандальную репутацию. Сначала одиозный бизнесмен и телепродюсер, а после — один из самых противоречивых президентов США.

Трамп родился в Нью-Йорке через год после окончания Второй мировой войны в семье крупного бизнесмена Фреда Трампа, сделавшего состояние на торговле недвижимостью. Дональд пошел по стопам отца и даже переименовал его компанию в Компанию Дональда Трампа.

45-й президент США стал единственным в истории главой Белого дома, которого дважды подвергли процедуре импичмента — впрочем, обе попытки закончились ничем. Первый раз его пытались отправить в отставку в 2019 году — тогда аноним заявил, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в личных и политических целях. Второй раз его пытались лишить полномочий путем применения 4-й статьи 25-й поправки к конституции (через установление недееспособности). Поводом стал захват его сторонниками здания Капитолия 6 января 2021 года.

Многое из задуманного Трампу достичь не удалось: он не достроил стену на границе с Мексикой, не наладил отношения с Россией, не изменил условия ядерной сделки с Ираном, не усмирил Ким Чен Ына, серьезно испортил отношения с Китаем и даже с Европой. А его правление давало журналистам много работы — череда скандалов преследовала экс-главу Белого дома практически постоянно.

Несмотря на это, Трамп остается достаточно популярным политиком в республиканской среде, а сам экс-президент то и дело намекает на свои дальнейшие политические амбиции, что серьезно раздражает его оппонентов-демократов. Каким запомнился самый несистемный президент, обещавший «вернуть Америке величие», — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Дональд Трамп Дональд Трамп
Кадет Нью-Йоркской военной академии Дональд Трамп в 1964 году Кадет Нью-Йоркской военной академии Дональд Трамп в 1964 году
Президент США Дональд Трамп на митинге со своими сторонниками в Манчестере, 15 августа 2019 года Президент США Дональд Трамп на митинге со своими сторонниками в Манчестере, 15 августа 2019 года
Дональд, Меланья и Бэррон Трамп, 16 августа 2020 года Дональд, Меланья и Бэррон Трамп, 16 августа 2020 года
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 в Осаке, 28 июня 2019 года Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 в Осаке, 28 июня 2019 года
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс во время мероприятия Made in America product showcase в Белом доме, 17 июля 2017 года Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс во время мероприятия Made in America product showcase в Белом доме, 17 июля 2017 года
Президент США Дональд Трамп, первая леди Франции Брижит Макрон и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7, 25 августа 2019 года Президент США Дональд Трамп, первая леди Франции Брижит Макрон и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7, 25 августа 2019 года
Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 30 июня 2019 года Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 30 июня 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи, 25 сентября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи, 25 сентября 2019 года
Президент США Дональд Трамп и королева Елизавета II на королевском ужине в Букингемском дворце, 3 июня 2019 года Президент США Дональд Трамп и королева Елизавета II на королевском ужине в Букингемском дворце, 3 июня 2019 года
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во время празднования Хеллоуина в Белом доме, 28 октября 2019 года Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во время празднования Хеллоуина в Белом доме, 28 октября 2019 года
Президент США Дональд Трамп во время ужина с военнослужащими на авиабазе Баграм в Афганистане, 28 ноября 2019 года Президент США Дональд Трамп во время ужина с военнослужащими на авиабазе Баграм в Афганистане, 28 ноября 2019 года
Президент США Дональд Трамп со своими внуками на лужайке Белого дома в Вашингтоне, 3 марта 2017 года Президент США Дональд Трамп со своими внуками на лужайке Белого дома в Вашингтоне, 3 марта 2017 года
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Великобритании, 4 декабря 2019 года Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Великобритании, 4 декабря 2019 года
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Нью-Гэмпшире, 10 февраля 2020 года Президент США Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Нью-Гэмпшире, 10 февраля 2020 года
Президент США Дональд Трамп в лепестках цветов во время визита в Нью-Дели, Индия, 25 февраля 2020 года Президент США Дональд Трамп в лепестках цветов во время визита в Нью-Дели, Индия, 25 февраля 2020 года
45-й президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете, 2017 год 45-й президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете, 2017 год
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Дональд Трамп
Кадет Нью-Йоркской военной академии Дональд Трамп в 1964 году
Президент США Дональд Трамп на митинге со своими сторонниками в Манчестере, 15 августа 2019 года
Дональд, Меланья и Бэррон Трамп, 16 августа 2020 года
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 в Осаке, 28 июня 2019 года
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс во время мероприятия Made in America product showcase в Белом доме, 17 июля 2017 года
Президент США Дональд Трамп, первая леди Франции Брижит Макрон и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7, 25 августа 2019 года
Во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 30 июня 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи, 25 сентября 2019 года
Президент США Дональд Трамп и королева Елизавета II на королевском ужине в Букингемском дворце, 3 июня 2019 года
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во время празднования Хеллоуина в Белом доме, 28 октября 2019 года
Президент США Дональд Трамп во время ужина с военнослужащими на авиабазе Баграм в Афганистане, 28 ноября 2019 года
Президент США Дональд Трамп со своими внуками на лужайке Белого дома в Вашингтоне, 3 марта 2017 года
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Великобритании, 4 декабря 2019 года
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Нью-Гэмпшире, 10 февраля 2020 года
Президент США Дональд Трамп в лепестках цветов во время визита в Нью-Дели, Индия, 25 февраля 2020 года
45-й президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете, 2017 год
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