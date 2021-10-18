Умер экс-госсекретарь США Колин Пауэлл

Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после COVID-19, ему было 84 года. Пауэлл возглавлял Госдеп во время первого президентского срока Джорджа Буша-мл с 2001 по 2005 год.

Миру политик запомнился выступлением в ООН в 2003 году, где он показывал пробирку с порошком с якобы агентами сибирской язвы. Таким образом Пауэлл доказывал наличие у Ирака оружия массового поражения. В конечном итоге именно ему пришлось обосновывать внешнюю политику США, когда американцы начали военную кампанию против Саддама Хусейна. При этом сам Пауэлл выступал против насильственного свержения иракского диктатора, предпочитая политику сдерживания и санкций.