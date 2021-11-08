Костры, войска, вертолеты. Кризис на границе Польши и Белоруссии

От трех до четырех тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Польшу из Белоруссии, находятся в непосредственной близости от границы. Никуда уходить они не намерены. Многие из них уже начали ставить палатки и жечь костры.

Нелегальные мигранты продолжают попытки прорыва границы из Белоруссии в Польшу, в ответ на их действия польские силовики применяют слезоточивый газ.

8 ноября стало известно, что многочисленная группа беженцев движется к границе с Польшей, среди них много женщин и детей. Толпа направилась к пункту пропуска на белорусско-польской границе «Брузги» в Гродненской области.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал происходящее крупнейшей переброской нелегальных мигрантов в Польшу.

Польские силовики укрепили границу более чем 12 тысячами солдат и направили туда антитеррористические подразделения.

О том, что происходит на границе Белоруссии и Польши, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».