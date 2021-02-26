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Самолетом, поездом, дрезиной: покинувшие КНДР дипломаты вернулись в Россию

Российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы добраться до российской границы из КНДР, прибыли в Москву. Об этом сообщили в МИД России.

Ранее в Telegram-канале МИД РФ появились кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала курьезное возвращение российских дипломатов из Северной Кореи на родину. Ее слова передает издание «Подъем». Она подчеркнула, что дипломатов вывезли при первой же возможности. В разговоре с «Газетой.Ru» Захарова пояснила, что дипломаты покинули Северную Корею в связи с окончанием срока командировки.

Тернистый путь российских дипломатов на родину — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года (коллаж) Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года (коллаж)
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
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Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года (коллаж)
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей идут по путям к российской границе, 25 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей в аэропорту Шереметьево в Москве, 26 февраля 2021 года
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