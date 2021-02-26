Самолетом, поездом, дрезиной: покинувшие КНДР дипломаты вернулись в Россию
Российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы добраться до российской границы из КНДР, прибыли в Москву. Об этом сообщили в МИД России.
Ранее в Telegram-канале МИД РФ появились кадры выезда сотрудников российского посольства в КНДР на родину: так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала курьезное возвращение российских дипломатов из Северной Кореи на родину. Ее слова передает издание «Подъем». Она подчеркнула, что дипломатов вывезли при первой же возможности. В разговоре с «Газетой.Ru» Захарова пояснила, что дипломаты покинули Северную Корею в связи с окончанием срока командировки.
Тернистый путь российских дипломатов на родину — в фотогалерее «Газеты.Ru».
- В Кремле высказались о сертификатах по вакцинации от коронавируса
- Число привившихся от COVID-19 вдвое превысило количество заразившихся
- Тарасова высказалась о фотосессии Туктамышевой: пусть все заткнутся
- Названа предварительная причина взрыва в кафе в Нижнем Новгороде
- В Кремле высказались о сертификатах по вакцинации от коронавируса
- Столтенберг назвал главные угрозы НАТО и ЕС
- ФБР занялось похищением собак Леди Гаги
- Избитый музыкант «Машины времени» Дитковский рассказал о своих травмах