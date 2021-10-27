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Самопровозглашенная жестокость: как Дудаев правил в Чечне

30 лет назад, 27 октября 1991 года, президентом самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (организация запрещена в России) был избран бывший генерал советских ВВС Джохар Дудаев — лидер чеченских сепаратистов, выступавший за отделение Чечни от России. Именно он возглавил боевые действия против федеральных сил, которые начались в декабре 1994 года.

Сама Ичкерия появилась в нарушение российского законодательства и просуществовала до 2000 года. Федеральные власти попытались воспрепятствовать созданию государства внутри государства. Несмотря на нелегитимность и непризнание ни одной страной мира по указу Дудаева у «республики» даже появились собственные гимн, флаг и герб, а также шариатские суды.

Еще одной особенностью Ичкерии стал многократный рост преступности — убийств, похищений, грабежа, работорговли, а также этнические чистки.

Как появилась и существовала Ичкерия — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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