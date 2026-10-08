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Политика

Евкуров назвал самую недружественную страну по отношению к РФ

Евкуров назвал Великобританию самой недружественной к России страной
Вадим Савитский/Министерство обороны Российской Федерации

Великобритания является первой среди всех недружественных к России стран. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, пишет ТАСС.

«В политическом плане, если и не в военном, я думаю, что Великобритания стоит первая во всех недружественных нам действиях», — говорится в сообщении.

Евкуров отметил, что в 2022 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил руководство Украины отказаться от переговоров, когда Киев уже был согласен.

Он также заявил, что старшее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждает планы своих операций с представителями блока НАТО. Генерал также отметил, что российской армии удалось в первые дни спецоперации полностью исключить авиацию противника, и она у Киева так и не появилась.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявлял, что альянс продолжит «неуклонно стоять бок о бок» с Украиной. По его словам, подорвать решимость поддерживать Украину не получится.

Ранее в НАТО окрестили Россию «угрозой номер один».

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