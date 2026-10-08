Старшее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждает планы своих операций с представителями блока НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

«Ими управляет натовский блок <...> планы своих операций утверждают не у себя, а за границей», — сказал он.

Евкуров также заявил, что российской армии удалось в первые дни спецоперации полностью исключить авиацию противника, и она у Киева так и не появилась. По его словам, в начале СВО Россия не вела «классическую войну». Средства поражения и применялись так, чтобы исключить потери и ущерб населению, добавил замминистра обороны.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявлял, что альянс продолжит «неуклонно стоять бок о бок» с Украиной. По его словам, подорвать решимость поддерживать Украину не получится. Она будет только расти, а единство НАТО «крепче, чем когда-либо», утверждает военный. Он также говорил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей.

Ранее Рубио высказался по вопросу членства Украины в НАТО.