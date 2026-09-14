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Политика

Вучич объявил дату ухода с поста президента Сербии

Вучич объявил, что уйдет с поста президента Сербии 27 сентября
Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич объявил, что уйдет с поста 27 сентября. Об этом он рассказал в эфире телеканала TV Pink.

Вучич сообщил, что в день отставки вечером обратится к гражданам страны и поблагодарит их за поддержку. Он также отметил, что после ухода с поста будет жить как обычный гражданин.

«Я преданно служил Сербии, гражданам этой страны», — сказал сербский лидер.

В конце июня Вучич объявил, что в ближайшее время уйдет в отставку и назначит досрочные выборы главы государства, а также членов парламента. Президент Сербии поблагодарил сограждан за поддержку и доверие, без которых он «не смог бы сделать ничего из того, что было сделано за эти годы».

9 сентября Вучич подписал указы о роспуске парламента и назначении даты парламентских выборов на 25 октября.

Ранее Вучич предупредил мир об угрозе большого конфликта.

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