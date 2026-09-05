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Политика

Слуцкий рассказал, что демонстрирует решение Путина приостановить удары по Киеву

Слуцкий: решение о приостановке ударов по Киеву говорит о приверженности РФ миру
Максим Блинов/РИА Новости

Решение президента России Владимира Путина в течение трех суток не наносить ударов по украинской столице демонстрирует приверженность мирному урегулированию. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Россия вновь демонстрирует приверженность мирному урегулированию и дает шансы переговорному процессу. Как известно, спецпредставители президента [США Дональда] Трампа приехали с визитом в Москву, а затем направятся в Киев», — сказал парламентарий.

Как подчеркнул Слуцкий, Москва изначально была нацелена на разрешение конфликта путем договоренностей, но переговоры раз за разом саботировались Киевом.

Он выразил надежду, что американские посланники действительно привезли предложения, которые будут способствовать устойчивому миру. По словам депутата, российская сторона к этому готова, условия обозначены.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил в течение трех суток не наносить удары по столице Украины в связи с ведущейся там подготовкой к визиту специальных посланников американского лидера Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Представитель Кремля уточнил, что частичное прекращение огня действует с 00:00 мск 5 сентября до 00:00 мск 8 сентября.

Ранее глава офиса Зеленского высказался о перспективах переговоров РФ и Украины.

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