Путин поручил российским войскам прекратить удары по Киеву на три дня

Президент РФ Владимир Путин поручил в течение трех суток не наносить удары по столице Украины в связи с ведущейся там подготовкой к визиту специальных посланников американского лидера Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом журналистам «Интерфакса» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что частичное прекращение огня действует с 00:00 мск 5 сентября до 00:00 мск 8 сентября.

Как сказал представитель Кремля, РФ получила от Украины информацию о введении временного перемирия. Оно также объявлено на три дня — с 5 по 8 сентября.

5 сентября самолет, на борту которого находилась делегация США во главе с Уиткоффом и Кушнером, приземлился в московском аэропорту Внуково. Американских чиновников встретил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Ожидается, что Уиткофф и Кушнер до конца дня проведут встречу с Путиным. 6 сентября они направятся на переговоры в Киев.

До этого украинские СМИ сообщили, что армия страны получила приказ соблюдать режим тишины с 5 по 8 сентября. Издание «Страна.ua» связало это решение с визитами спецпосланников президента США в Москву и Киев. При этом в Кремле заявляли, что РФ не будет вести прямых переговоров с Украиной по поводу временного прекращения огня, но допустили, что такого шага от Киева может потребовать Вашингтон. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава офиса Зеленского высказался о перспективах переговоров РФ и Украины.