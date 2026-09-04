Зеленский раскрыл детали готовящегося визита Уиткоффа и Кушнера в Киев

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер посетят Киев 6 сентября. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня уже четко определено, что американские представители будут в ближайшие дни на Украине и будут в России. <...> Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье посетят Киев», — сказал он в видеообращении.

По его словам, украинские власти провели совещание с «широкой дипломатической командой», работающей с США.

4 сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время посетят Москву, а затем Киев.

В середине августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается продолжать диалог с Вашингтоном через спецпредставителей президента США, но в данном случае принципиально важно, какие предложения они могут привезти в российскую столицу. Президент РФ Владимир Путин «готов принять их в очередной раз», добавил глава МИД.

Ранее спецпосланники президента США сообщили о планах посетить Москву перед визитом в Киев.