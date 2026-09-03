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Политика

Лавров рассказал об ответных мерах на закрытие Русского дома в Берлине

Лавров заявил, что институт Гете в России закроют
Сергей Гунеев/РИА Новости

Отделения института Гете в России будут закрыты после решения Германии закрыть Русский дом в Берлине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что в России существуют несколько отделений института Гете

«Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда (из Германии) выгнали, иначе мы себя не будем уважать», – заявил Лавров.

1 сентября власти ФРГ обвинили Россию в организации «гибридной атаки» на аэропорт Лейпцига и объявили о решении закрыть Русский дом в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне. Германия также инициирует в Евросоюзе создание новых санкционных списков россиян, будет добиваться ужесточения санкций против России, введения контроля за въездом российских граждан и усиления давления на так называемый «теневой флот» РФ.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Москва даст жесткий ответ на антироссийские действия Германии.

Ранее Германию предупредили о серьезных последствиях антироссийского курса.

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