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Политика

Токаев ответил, пойдет ли он на выборы президента Казахстана в 2029 году

Токаев заявил, что в следующем году ответит, пойдет ли он на выборы президента
Turar Kazangapov//Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в следующем году ответит, пойдет ли он на выборы главы республики в 2029 году. Об этом казахстанский лидер заявил, отвечая на вопрос журналистов, передает РИА Новости.

«Что касается предстоящих выборов или, как вы выразились, пойду на выборы, не пойду, в каком году, то на этот счет рассуждать преждевременно, поскольку, как я уже выразился, мы должны выполнить очень много задач, стоящих перед нашей страной», — сказал политик.

В июле конституционный суд Казахстана сообщил, что новая конституция республики позволит действующему президенту вновь баллотироваться на пост. В обновленной редакции основного закона государства, как и в предыдущей версии, прописано, что одно и то же лицо не вправе занимать пост более одного срока подряд. Однако после вступления конституции 2026 года в силу глава государства может быть выбран на еще один срок.

До этого Токаев заявил, что вступление в силу новой конституции Казахстана ознаменовало перестройку политической системы страны, трансформацию ключевых институтов государства. По его словам, республика выходит на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабных изменений.

Ранее Токаев раскритиковал обнимающихся генералов.

 
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