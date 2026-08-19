Формат посланий президента Федеральному собранию могут пересмотреть

Формат посланий президента РФ Федеральному собранию может быть скорректирован с учетом изменившихся реалий. Об этом заявил ТАСС полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх.

«Я думаю, что да. Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен», — сказал он.

При этом Минх провел параллель с внесением в 2020 году поправок в российскую конституцию, когда того потребовали изменившиеся реалии.

В связи с этим, по мнению полпреда, новые реалии должны повлечь корректировку ранее сложившихся форм взаимодействия главы государства с палатами парламента и иными институтами политической системы.

«Это можно переосмыслить, и в самом термине «ежегодное послание» можно, например, исключить ежегодность. Поживем — увидим. Это не самоцель — выступать перед палатами. Не то время и не те задачи», — добавил Минх.

В последний раз российский лидер обращался к Федеральному собранию в феврале 2024 года. Церемония прошла в столичном Гостином дворе. Владимир Путин зачитывал текст два часа и шесть минут — это рекорд продолжительности подобных обращений. В своем выступлении он коснулся специальной военной операции на Украине, объявил о пяти новых нацпроектах и призвал «бросать пить и вставать на лыжи».

Ранее Путин оценил подготовку к выборам в Госдуму.