Захарова отреагировала на церемонию в честь основателя ОУН

Захарова назвала нацистской мессой церемонию в честь основателя ОУН в Киеве

В центре Европы проходит нацистская месса. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «церемонию» в честь основателя ОУН (организация запрещена в России) Евгения Коновальца.

«В центре Европы проходит нацистская месса — вся правочеловеческая западная рать безмолвствует», — сказала дипломат.

Уточняется, что церемонию провели командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий и украинские боевики в Киеве. Гроб Коновальца доставили на отреставрированном военном бронеавтомобиле, националиста встречали с факелами и огненными чашами.

«С этими упырями все ясно», — добавила Захарова.

11 августа в Нидерландах провели эксгумацию останков основателя и первого руководителя ОУН Евгения Коновальца для перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве.

13 августа останки встретили на Украине с государственными и воинскими почестями.

Ранее главный раввин России осудил героизацию нацистов на Украине.