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Политика

Вулин заявил, что Сербия должна была выслать журналиста FAZ за слова о русских

Вулин: слова журналиста об «убийстве русских» не должны были звучать в Белграде
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство Сербии должно было выслать из страны журналиста FAZ Михаэля Мартенса за его слова о русских. Об этом ТАСС заявил бывший вице-премьер республики Александар Вулин.

«Белград — это город, где немцы убивали во время двух мировых войн, а русские погибали бок о бок с сербами за свободу Сербии в ходе тех же двух мировых войн. Поэтому такое оскорбление как в адрес русских, так и сербов не должно было прозвучать в Белграде», — сказал он.

По его словам, правительство Сербии обязано, прежде всего перед самим собой, а затем и перед Россией, выслать Мартенса из страны.

8 августа на совместной пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича с президентом Украины Владимиром Зеленским журналист издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс спросил, что европейцы могут сделать, чтобы помочь Украине «убивать больше русских». Вучич удивился этому вопросу и выразил надежду на то, что «убийства прекратятся».

В газете FAZ выразили сожаление по поводу этого вопроса и отметили он был сформулирован «неоднозначно».

В российском посольстве в ФРГ затем заявили, что Россия рассматривает возможность использования правовых механизмов в отношении журналиста Михаэля Мартенса. Также в посольстве России в Сербии назвали вопрос призывом противоправным действиям и прямой угрозой российским гражданам.

Ранее посольство РФ осудило немецкого журналиста Мартенса за слова об убийстве русских.

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