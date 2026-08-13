Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Посольство РФ осудило немецкого журналиста Мартенса за слова об убийстве русских

Посольство РФ в ФРГ назвало омерзительными слова Мартенса об убийстве русских
Global Look Press

Слова журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об убийстве русских омерзительны, заявили в посольстве РФ в Германии. Дипломатическое представительство опубликовало заявление по этому поводу в Telegram-канале.

В тексте отмечается, что Мартенс придерживается человеконенавистнической риторики и фактически предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помощь в убийстве русских.

«Его <...> заявления <...>, исключающие какое-либо недопонимание, омерзительны и полностью дискредитируют Мартенса как профессионального журналиста», — подчеркнули в посольстве.

В диппредставительстве также выразили сожаление в связи с тем, что власти ФРГ и немецкие профессиональные объединения не осудили Мартенса за его слова. Как говорится в публикации, подобная ситуация выглядит удручающе.

8 августа корреспондент FAZ присутствовал на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и сербского лидера Александра Вучича в Белграде. Во время мероприятия Мартенс задал главе Украины вопрос, что европейцы могли бы сделать, чтобы помочь этой стране убивать больше русских. Посольство РФ в Сербии назвало высказывание немецкого журналиста прямой угрозой россиянам. При этом сам Мартенс признался, что не считает свой вопрос скандальным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев пригрозил Мартенсу из-за слов об убийстве русских.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!