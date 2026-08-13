Посольство РФ осудило немецкого журналиста Мартенса за слова об убийстве русских

Слова журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса об убийстве русских омерзительны, заявили в посольстве РФ в Германии. Дипломатическое представительство опубликовало заявление по этому поводу в Telegram-канале.

В тексте отмечается, что Мартенс придерживается человеконенавистнической риторики и фактически предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помощь в убийстве русских.

«Его <...> заявления <...>, исключающие какое-либо недопонимание, омерзительны и полностью дискредитируют Мартенса как профессионального журналиста», — подчеркнули в посольстве.

В диппредставительстве также выразили сожаление в связи с тем, что власти ФРГ и немецкие профессиональные объединения не осудили Мартенса за его слова. Как говорится в публикации, подобная ситуация выглядит удручающе.

8 августа корреспондент FAZ присутствовал на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и сербского лидера Александра Вучича в Белграде. Во время мероприятия Мартенс задал главе Украины вопрос, что европейцы могли бы сделать, чтобы помочь этой стране убивать больше русских. Посольство РФ в Сербии назвало высказывание немецкого журналиста прямой угрозой россиянам. При этом сам Мартенс признался, что не считает свой вопрос скандальным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев пригрозил Мартенсу из-за слов об убийстве русских.