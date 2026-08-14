Политика президента Украины Владимира Зеленского привела к серьезному социально-экономическому кризису на Украине. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в социальной сети X.

Она отметила, что обещания Зеленского «оказались пустыми».

«Эскалация, которую он преподнес миру как еще один «путь к победе», только приводит к (...) систематическому разрушению инфраструктуры, которая необходима людям для выживания», — написала Мендель.

Она задалась вопросом, что этой зимой будут делать украинцы без еды, денег, топлива, воды и электричества.

Мендель считает, что Украина превращается в руины, где «жизнь становится все менее и менее возможной».

До этого бывший пресс-секретарь Зеленского заявляла, что на Украине растут антивоенные настроения в обществе. По словам Мендель, на Украине растет количество обвинений в государственной измене и во многих случаях люди просто высказываются о мире. Телевидение, контролируемое офисом Зеленского, представляет войну как неизменную реальность, которая никогда не закончится.

Ранее стало известно, что Зеленский не попал в тройку лидеров рейтинга доверия среди украинцев.