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Политика

Политолог объяснил, почему Киев не торопится забирать своих пленных

Политолог Баширов: собственные пленные не нужны Киеву
V_Zelenskiy_official/Telegram

Политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов в интервью mk.ru прокомментировал заявление уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой о частых отказах Украины забирать своих пленных.

«Дело не в том, что Киев отказывается забирать своих военнопленных, а в том, в каком состоянии они передают наших бойцов. <...> Все наши военнослужащие, которые были возвращены в Россию в ходе обмена, проходят медицинское обследование, и выясняется, что каждый из них фактически подвергался пыткам», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, с украинскими пленными все в порядке. Разницу между состоянием военнослужащих, подлежащих обмену, уже не могут не замечать международные организации. Именно поэтому Киев отказывается от этих процедур, считает Баширов.

12 августа Лантратова заявила, что Украина зачастую отказывается от предложений России по обменам, не желает забирать своих и не спешит возвращать российских пленных.

Она отметила, что в течение последнего месяца Москва предлагала Киеву три разных списка на обмен, но украинская сторона отказывается забирать своих же граждан. Речь идет и об обычных солдатах, и об осужденных в России по различным статьям, уточнила омбудсмен.

Ранее в Белоруссии провели обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной.

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