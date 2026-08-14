Трампа заподозрили в «охлаждении» отношений с Нетаньяху

Администрация Дональда Трампа, учитывая падение рейтингов израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, начала осторожные непубличные контакты с представителями израильской оппозиции. Это делается, чтобы не подвергать риску ближневосточные инициативы Белого дома, сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным портала, оппозиционные израильские политики через общих знакомых, спонсоров и союзников передавали Трампу и его окружению сигналы с просьбой сохранять нейтралитет.

Отмечается, что во время недавней встречи в Овальном кабинете Трамп поинтересовался у Нетаньяху его предвыборными показателями. Премьер Израиля заколебался, однако его советник поспешил заверить, что политик «побеждает». В действительности же Нетаньяху уступает соперникам по опросам, и Трамп, несмотря на внимание прессы, до сих пор не выразил ему публичной поддержки.

Причиной изменения подхода Вашингтона стали свежие данные соцопросов: коалиция Нетаньяху, по ним, может получить лишь 49–53 места в Кнессете, тогда как оппозиция во главе с бывшим начальником генштаба Гади Айзенкотом — 67–70. В Белом доме опасаются повторения политического кризиса 2019 года и хотят обеспечить продвижение важных региональных договоренностей — от разоружения ХАМАС в секторе Газа до сделки с Саудовской Аравией — независимо от итогов голосования 27 октября.

Источники портала утверждают, что реальное отношение Трампа к Нетаньяху заметно холоднее, чем кажется на официальном уровне. При личной симпатии к израильскому премьеру президент США все сильнее разочарован его действиями.

«Биби — сам себе злейший враг», — цитируют источники слова Трампа.

Бывший советник израильского премьера Бени Брискин полагает, что Трамп может отстраниться от Нетаньяху из-за его неоднозначной репутации в преддверии выборов в конгресс США, намеченных на 3 ноября.

Ранее Путин заявил, что он рассчитывает на то, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.