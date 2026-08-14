Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Грузинский центр НАТО продали на аукционе

В Грузии информационный центр НАТО продали за $13,3 млн
STUDIO MELANGE/Shutterstock/FOTODOM

Здание бывшего Информационного центра НАТО и ЕС в Грузии, просуществовавшего в течение двух десятилетий, продано на аукционе за 34,8 млн лари ($13,3 млн). Об этом сообщает газета «Взгляд».

Издание отмечает, что историческое здание находится на центральной площади Свободы в Тбилиси. После ликвидации центра в прошлом году его функции были переданы МИД Грузии.

Теперь постройка будет переоборудована в бизнес-центр или отель.

Членство в НАТО Грузии было обещано в 2008 году, однако страна так и не получила необходимый для этого «План действий».

В мае текущего года в Грузии прошли военные учения совместно с военнослужащими из пяти стран НАТО — США, Великобритании, Польши, Испании и Румынии.

Уточнялось, что маневры под названием «След Трои» проходили на территории военной базы Мухровани восточнее Тбилиси. Руководили учениями грузинские и американские военные.

Ранее в Грузии осудили НАТО за отношение к Украине как к «лаборатории».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!