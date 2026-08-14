В Грузии информационный центр НАТО продали за $13,3 млн

Здание бывшего Информационного центра НАТО и ЕС в Грузии, просуществовавшего в течение двух десятилетий, продано на аукционе за 34,8 млн лари ($13,3 млн). Об этом сообщает газета «Взгляд».

Издание отмечает, что историческое здание находится на центральной площади Свободы в Тбилиси. После ликвидации центра в прошлом году его функции были переданы МИД Грузии.

Теперь постройка будет переоборудована в бизнес-центр или отель.

Членство в НАТО Грузии было обещано в 2008 году, однако страна так и не получила необходимый для этого «План действий».

В мае текущего года в Грузии прошли военные учения совместно с военнослужащими из пяти стран НАТО — США, Великобритании, Польши, Испании и Румынии.

Уточнялось, что маневры под названием «След Трои» проходили на территории военной базы Мухровани восточнее Тбилиси. Руководили учениями грузинские и американские военные.

Ранее в Грузии осудили НАТО за отношение к Украине как к «лаборатории».