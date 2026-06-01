В Грузии осудили НАТО за отношение к Украине как к «лаборатории»

Заявление заместителя генсека НАТО Радмилы Шекеринской об Украине как о «лаборатории передовых оборонных технологий», «вызывает самое пристальное внимание». Об этом сообщил председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили в ходе сессии ПА НАТО в Вильнюсе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Вызывает сожаление, что Украина, несмотря на всю ее самоотверженность, воспринимается как лаборатория», — сказал парламентарий.

Альянс смотрит на Украину исключительно исходя из собственных интересов, добавил он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого заявил, что Тбилиси готов к нормализации двусторонних отношений с Киевом. По словам политика, его недавняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ереване была «очень дружеской».

При этом он напомнил об отзыве посла Украины из Грузии в начале специальной военной операции (СВО), о призывах Киева открыть «второй фронт» против России, а также о том, что сам санкционирован украинскими властями.

Ранее Кобахидзе направил открытое письмо лидерам ЕС.