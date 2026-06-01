Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Грузии осудили НАТО за отношение к Украине как к «лаборатории»

Депутат Махашвили: НАТО воспринимает Украину как полигон для испытаний оружия
Valentyn Ogirenko/Reuters

Заявление заместителя генсека НАТО Радмилы Шекеринской об Украине как о «лаборатории передовых оборонных технологий», «вызывает самое пристальное внимание». Об этом сообщил председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили в ходе сессии ПА НАТО в Вильнюсе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Вызывает сожаление, что Украина, несмотря на всю ее самоотверженность, воспринимается как лаборатория», — сказал парламентарий.

Альянс смотрит на Украину исключительно исходя из собственных интересов, добавил он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого заявил, что Тбилиси готов к нормализации двусторонних отношений с Киевом. По словам политика, его недавняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ереване была «очень дружеской».

При этом он напомнил об отзыве посла Украины из Грузии в начале специальной военной операции (СВО), о призывах Киева открыть «второй фронт» против России, а также о том, что сам санкционирован украинскими властями.

Ранее Кобахидзе направил открытое письмо лидерам ЕС.

 
Теперь вы знаете
«Мама, отпиши обратно!» Почему оформлять имущество на родственников опасно и какие есть альтернативы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!